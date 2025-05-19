المدن الصناعية الاردنية تستقطب 211 استثمار جديد خلال العام 2024 بقيمة 240 مليون دينار

وطنا اليوم:اعلنت شركة المدن الصناعية الاردنية اليوم عن تحقيق نتائج استثمارية متميزة خلال العام الماضي 2024 تمثلت باستقطاب استثمارات جديدة (محلية وعربية ودولية) في مختلف المجالات ستوفر الآف من فرص العمل للاردنيين في مختلف المحافظات اضافة الى اسهاماتها المتميزة في الاقتصاد الوطني وتنفيذ مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي.

فقد أعلن مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية السيد عمر جويعد عن استقطاب 211 استثمار جديد خلال العام 2024 للمدن الصناعية العاملة في مختلف محافظات المملكة بحجم استثمار يقارب (240) مليون دينار اردني يتوقع أن توفر قرابة (11) الف فرصة عمل في مختلف مراحلها التشغيلية.

وفي التفاصيل بينّت الشركة إن الإستثمارات الجديدة تتوزع بين القطاعين الصناعي والخدمي، حيث وقعت الشركة (175) عقد استثمار صناعي بحجم استثمار يقارب (224) مليون دينار اردني منها (88) عقد مع مستثمرين قائمين بهدف توسعة استثماراتهم داخل المدن الصناعية و(87) عقد مع مستثمرين جدد، في حين وقعت الشركة (36) عقد استثمار في القطاع الخدمي.

وتصدّرت مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في سحاب قائمة المدن الصناعية التي استقطبت الاستثمارات الصناعية حيث استقطبت (61) استثمار بقيمة تقارب (81) مليون دينار يتوقع ان توفر (1900) فرصة عمل تقريبا تلتها مدينة الحسن الصناعية لتستقطب (46) استثمار بقيمة (30) مليون دينار يتوقع ان توفر (3800) فرصة عمل.

إلى ذلك، تمكّنت مدينة الموقر الصناعية من استقطاب (26) استثمار بقيمة (95) مليون دينار ستوفر قرابة (4700) فرصة عمل في مراحلها التشغيلية الأولى، واستقطبت مدينة الحسين الصناعية (17) استثمار جديد بقيمة تقارب (5) مليون دينار ستوفر قرابة (170) فرصة عمل في مراحلها التشغيلية الاولى، فيما استقطبت مدينة مادبا الصناعية (14) استثمار صناعي بحجم استثمار (7) مليون دينار ستوفر قرابة (322) فرصة عمل في مراحلها التشغيلية الاولى.

وحول جنسية الإستثمارات كشف التقرير إن الإستثمارات المستقطبة شملت 63% استثمارات اردنية و(25%) استثمارات أجنبية و(12%) استثمار اجنبي اردني (مشترك)، فيما توزعت هذه الاستثمارات على مختلف القطاعات الانتاجية العاملة البلاستيكية والهندسية والورق والكرتون والدوائية والنسيجية والإنشائية وغيرها.

وقال السيد عمر جويعد مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية إن البيئة الإستثمارية التي توفرها المدن الصناعية الاردنية ومواقعها الإستراتيجية فضلا عن حوافز الاستثمار الممنوحة للمستثمرين الصناعيين اسهمت بإستقطاب هذا العدد من الإستثمارات، مؤكدا أن الشركة تواصل برنامجها التنفيذي بكل ثقة واقتدار في مختلف مواقع المدن الصناعية الاردنية.

وبين السيد عمر جويعد ان العام 2024 شهد تميزا في استقطاب الاستثمارات الصناعية بالتوازي مع الانتهاء من مراحل التوسعة وطرح عطاءات لإقامة مساحات اضافية من المباني الصناعية في عدد من المدن الصناعية تهيئة لاستقطاب الاستثمارات وتلبية حاجة المستثمرين الصناعيين من الاراضي المطورة والمباني الصناعية الجاهزة.

وأثنى السيد عمر جويعد على الجهود الحكومية الحكومية المتواصلة لدعم مسيرة الاستثمار في المدن الصناعية الاردنية من خلال استمرار منح الاستثمارات الصناعية جملة من الحوافز خاصة في مدينتي الحسين والطفيلة الصناعيتين شملت تخفيضات على اسعار الطاقة الكهربائية بنسب تصل الى 80% لمدة عشر سنوات اضافة إلى شمولها ببرنامج الفروع الانتاجية ومنحها خصم 50% على كلف المناولة بميناء الحاويات، كما أثنى السيد جويعد على جهود مجلس ادارة الشركة في مواصلة تقديم كافة اشكال الدعم والحوافز لإستقطاب الإستثمارات الصناعية لمختلف مواقع المدن مشيرا إلى قرار المجلس الأخير الذي أقره بمنح حافز استثماري جديد خلال العام 2024 لمدينة الحسين بن عبدالله الثاني / الكرك تضمن منح خصم 20% على سعر بيع قطع الاراضي الصناعية الاساسي المقرر في المدينة ليضاف الى سلسلة الحوافز الإستثمارية الممنوحة فيها وذلك تشجيعا لإستقطاب الإستثمارات الصناعية المشغلة للايدي العاملة والتي ستسهم برفد التنمية بمختلف مجالاتها في محافظة الكرك.

وكشف السيد عمر جويعد عن وصول عدد الإستثمارات الصناعية في المدن الصناعية التي تتبع للشركة وعددها (10) مدن صناعية الى قرابة (975) شركة صناعية بحجم استثمار يزيد عن 3 مليار دينار وفرت قرابة 63 الف فرصة عمل، مبينا أن نسبة الإنجاز في تنفيذ المرحلة الأولى من مدينة الزرقاء الصناعية خلال العام 2024 وصلت الى قرابة 60% حيث يتوقع ان تستقطب المدينة العديد من المشاريع الصناعية لتنعكس ايضا على ارقام الاستثمارات في المدن الصناعية وحجم الإستثمارات وفرص العمل التي يتوقع استقطابها.

وجدد جويعد الدعوة للمستثمرين ورجال الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها المدن الصناعية في مختلف مواقعها مستفيدة من الحوافز التي يوفرها قانون تنظيم البيئة الاستثمارية اضافة الى الحوافز الخاصة بالإستثمار في مدينتي الكرك والطفيلة الصناعيتين خاصة التي تتطلب احمالا كهربائية عالية.

يذكر ان شركة المدن الصناعية الاردنية تعتبر المطور الرئيسي للمدن الصناعية في الاردن حيث تمتلك وتدير (10) مدن صناعية في المملكة موزعة وفقا للآتي مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية في سحاب ومدينة الموقر الصناعية ومدينة الحسن الصناعية في محافظة اربد ومدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية في محافظة الكرك ومدينة ومدينة العقبة الصناعية الدولية التي تدار بالشراكة مع القطاع الخاص اضافة الى مدن السلط ومادبا والطفيلة الصناعية ومدينة الزرقاء الصناعية التي باشرت الشركة بتنفيذها مرحلتها الاولى خلال العام 2023.