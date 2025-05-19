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الملك يستقبل رئيس وزراء مالطا في قصر الحسينية

19 مايو 2025
الملك يستقبل رئيس وزراء مالطا في قصر الحسينية

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية الاثنين، رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا.
ووصل رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا إلى عمّان، الأحد، في زيارة رسمية للمملكة.
وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، وأمين عمان يوسف الشواربة، ومحافظ العاصمة ياسر العدوان، وسفير مالطا لدى الأردن جورج سعيد زاميت، وأركان السفارة.


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