إريكسون وزين تتعاونان لتعزيز التجارب الرقمية في الأردن

وطنا اليوم:تندرج هذه الخطوة ضمن مساعي شركة زين الأردن المستمرة في التحديث المستمر لتحسين خدماتها الرقمية، وتجارب الزبائن، وتعزيز مرونة عملياتها.

سيعزز هذا التحول الابتكار، ويحسّن التكاليف، ويُسرّع مسيرة زين الأردن نحو التحول الرقمي في خدمة الزبائن.

شرعت إريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ERIC) وشركة زين الأردن في مشروع تحويل أنظمة دعم الأعمال بهدف تحسين الخدمات الرقمية، وتجارب الزبائن، والمرونة التشغيلية للشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات وحلول الأعمال في السوق الأردني. وستعمل هذه الشراكة الاستراتيجية على تحديث بنية أنظمة دعم الأعمال المُدمجة لشركة زين الأردن لتتحول إلى نموذج سحابة أصلية، ما يُعزز الابتكار والمرونة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتطور في المملكة الأردنية الهاشمية.

وستقوم إريكسون، استناداً إلى شراكة تمتد لأكثر من عقد من الزمان، بتحديث وتوسيع نطاق تطبيق شركة زين الأردن الحالي لنظام الشحن من إريكسون ليشمل أحدث البرمجيات، مع دمج ميزات وقدرات جديدة، يتم استضافتها جميعاً على حل البنية التحتية السحابية الأصلية من إريكسون. وسيمكّن هذا التحول زين الأردن من اعتماد نموذج أعمال قائم على الكتالوج، ما يوفر تجربة خدمة زبائن سلسة وأكثر تخصيصاً لمشتركي الدفع المسبق.

وسيُمكّن هذا التحوّل زين الأردن من تعزيز مرونة خدماتها، وتقليص زمن طرحها في السوق، وتحسين التكاليف، وتوفير مرونة تشغيلية أكبر، وفرص تحقيق الربح من شبكة الجيل الخامس، مما يُعزز التزامها بتطوير سوق الاتصالات الأردني. وسيُسرّع هذا التحوّل الذي يستفيد من خبرة إريكسون في المنتجات والحلول السحابية، مسيرة زين الأردن للتحول الرقمي بما ينعكس بشكل إيجابي على زبائنها.

وفي تعليقه على هذا التعاون، قال المدير التنفيذي لدائرة التكنولوجيا والابتكار الرقمي في شركة زين الأردن، وسام أبو هشهش: “يعكس استثمارنا هذا التزامنا الراسخ بتقديم خدمات مبتكرة وتجربة متميزة لمشتركينا. ونحن نقوم من خلال رقمنة تجربة خدمة المشتركين بخدمات الدفع المسبق باستخدام محفظة إريكسون الرئيسية للتجارة وتحقيق الدخل، بتمهيد الطريق لنهج أكثر مرونة وتركيزًا على المشتركين. وسيمكننا هذا التحول من تلبية الاحتياجات المتطورة للزبائن والحفاظ على مكانتنا الرائدة في قطاع الاتصالات الأردني، ويدعم الجهود المبذولة نحو التحول الرقمي في المملكة.”

من جانبه، قال كيفين مورفي، نائب الرئيس ورئيس إريكسون شمال الشرق الأوسط وإفريقيا: “نعمل من خلال هذا التحول السحابي، على تمكين زين الأردن من تعزيز تجارب خدمة العملاء، وتحسين وقت طرح خدماتها في السوق وتعزيز مرونتها، وتبسيط العمليات، وفتح آفاق جديدة في الاقتصاد الرقمي. وسيمهد هذا التحول الطريق لابتكارات مستقبلية تُحسّن تجارب الاتصال والخدمات في جميع أنحاء الأردن، مع استمرار زين في تطوير عروض خدماتها في المملكة”.

إلى ذلك، تتماشى هذه الشراكة مع طموحات الأردن على صعيد الاقتصاد الرقمي، فضلاً عن أنها تعزز مكانة المملكة كلاعب رئيسي في قطاع الاتصالات الإقليمي.