مجهولون يقطعون 30 شجرة سنديان معمّرة في جرش

وطنا اليوم:أقدم مجهولون على قطع 30 شجرة سنديان معمّرة في منطقة ساكب بمحافظة جرش، قرب محمية الغزلان، في اعتداء وصفته مديرية الزراعة بأنه “تخريبي”، بحسب مدير حرج جرش خالد المناصير.

وقال المناصير، الاثنين إنّ كوادر الزراعة تحركت فور تلقي البلاغ إلى موقع الحادثة، حيث تبيّن أن الحطب الناتج عن الاعتداء لا يزال في مكانه، مما يرجح أن العملية لم تكن بقصد التحطيب أو جمع الأخشاب، بل تحمل طابعًا تخريبيًا.

وأشار إلى تشكيل لجنة أمنية مشتركة ضمت محافظ جرش ومدير الشرطة ومدير الزراعة للتحقيق في الواقعة، فيما بيّنت المؤشرات الأولية أن الاعتداء قد يكون مرتبطًا بخلافات شخصية مع أحد موظفي المديرية.

وأكد أن مديرية الحراج تحفظت على كميات الأخشاب المقطوعة، فيما يُنتظر أن تُحال نتائج التحقيق إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، عقب انتهاء أعمال اللجنة الأمنية.