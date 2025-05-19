طهران: المحادثات ستفشل إذا أصرت أميركا على وقف التخصيب

وطنا اليوم:وسط السجال الذي حصل مؤخرا بين أميركا وإيران حول مسألة تخصيب اليورانيوم، أكد مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المحادثات النووية مع أميركا ستفشل إذا أصرت على وقف التخصيب تماماً.

كما أضاف في تصريحات، اليوم الاثنين، أن الموقف الإيراني بشأن التخصيب واضح، وقد أعلنت السلطات مراراً أنه “إنجاز وطني”.

وتابع قائلا: “لن نتنازل بأي شكل من الأشكال عن حقنا في التخصيب، ولن نقبل التراجع في هذا الملف”، وفق ما نقلت وسائل إعلام إيرانية.

“غير قابلة للتنازل”

وكان وزير الخارجية الإيراني أكد بدوره مساء أمس ألا تنازل عن حقوق بلاده النووية. إلا أنه أبدى في الوقت عينه استعداد طهران لتسوية “مربحة للطرفين”، وفق تعبيره. ورأى أن حقوق بلاده في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية “غير قابلة للتنازل”.

كما شدد على أن إيران ستواصل تخصيب اليورانيوم “مع أو بدون اتفاق” مع القوى الدولية، في حين تجري طهران مناقشات بشأن برنامجها النووي مع واشنطن والأوروبيين.

“خط أحمر”

أتى ذلك، ردا على تأكيد المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف، أمس أن واشنطن لن تسمح لطهران حتى بـ1% من قدرتها على تخصيب اليورانيوم، معتبرا أنه خط أحمر.

وقال إن “أي صفقة لا تشمل منع التخصيب، لا يمكن السماح بها لأن التخصيب يجعل من الممكن صنع أسلحة نووية”.

كما كشف أن اجتماعاً جديدا سيعقد مع الوفد الإيراني الأسبوع المقبل في أوروبا، معربا عن أنه في أن يُفضي إلى نتائج إيجابية.

وعقدت الولايات المتحدة وإيران، بوساطة سلطنة عُمان، أربع جولات من المفاوضات حتى الآن حول البرنامج النووي الإيراني. إذ عقدت الجولة الأولى في مسقط يوم 12 أبريل، والثانية في 19 أبريل بروما، أما الثالثة والرابعة ( 26 أبريل و11 مايو) فعقدتا أيضاً في العاصمة العُمانية