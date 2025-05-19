%13 نسبة انخفاض تملك غير الأردنيين للعقارات في الثلث الأول من 2025

وطنا اليوم:أظهر تقرير صادر عن دائرة الأراضي والمساحة انخفاضا في عدد العقارات التي تملكها غير الأردنيين في المملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، إذ تراجع عدد معاملات التملك إلى 754 عقاراً بعد أن بلغ 870 عقاراً في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنسبة انخفاض وصلت إلى 13%.

ووفق التقرير توزعت معاملات البيع للثلث الأول من العام الحالي، على 428 شقة مقابل 475 شقة في 2024 بانخفاض نسبته 10%، و326 قطعة أرض مقابل 395 قطعة في 2024، بتراجع بلغت نسبته 17%، وذلك رغم تسجيل ارتفاع في القيمة التقديرية لتلك الاستثمارات.

ورغم التراجع في عدد معاملات التملك، سجلت القيمة التقديرية للعقارات المملوكة من غير الأردنيين خلال الثلث الأول من عام 2025 ارتفاعا بنسبة 9%، لتصل إلى قرابة 65.04 مليون دينار، مقارنة بـ59.4 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2024.

وتوزعت قيمة تملك العقارات في الثلث الأول من العام الحالي على قرابة 39.6 مليون دينار للشقق، مقابل 39.9 مليون دينار في 2024، بانخفاض طفيف نسبته 0.75%، في حين ارتفعت قيمة الأراضي إلى 25.4 مليون دينار مقارنة بـ19.5 مليون دينار في العام السابق، بزيادة لافتة بلغت 30%.

– الجنسيات الأكثر تملكا –

وتصدّرت الجنسية العراقية قائمة الجنسيات الأكثر تملكاً للعقار في الأردن بعدد 170 عقاراً، تلتها السعودية بـ143 عقاراً، ثم السورية بـ66 عقارا، وفق تقرير دائرة الأراضي والمساحة.

أما من حيث القيمة، فحل العراقيون أيضاً في المرتبة الأولى بحجم استثمار تجاوز 23.7 مليون دينار، بنسبة بلغت 36% من إجمالي قيمة التملك، تلتهم الولايات المتحدة الأميركية بـ8.75 مليون دينار (13%)، ثم سوريا بـ4.39 مليون دينار (7%)، فـالسعودية بـ2.8 مليون دينار (4%).

وفي التفاصيل الشهرية، أظهر التقرير ارتفاع عدد معاملات تملك العقارات لغير الأردنيين خلال نيسان الماضي إلى 203 عقارات، بزيادة نسبتها 20% مقارنة بنيسان 2024، و17% مقارنة بشهر آذار الماضي. وشملت هذه المعاملات 95 شقة (بارتفاع سنوي 8% وانخفاض شهري 14%) و108 قطع أراضٍ (بزيادة 33% سنويًا و71% شهريًا).

وبلغت القيمة التقديرية لهذه المعاملات خلال نيسان وحده قرابة 16.1 مليون دينار، محققة نمواً بنسبة 56% على أساس سنوي و22% مقارنة بالشهر السابق، توزعت بين 9.11 مليون دينار للشقق (57%) و6.98 مليون دينار للأراضي (43%).

وفي قائمة الجنسيات، تصدّرت السعودية معاملات التملك خلال نيسان بـ45 عقارا، تلتها العراق بـ37 عقاراً، ثم سوريا والولايات المتحدة بـ16 عقاراً لكل منهما، فيما جاءت الإمارات وألمانيا رابعا بـ12 عقاراً لكل جنسية.

أما من حيث القيمة الاستثمارية، فجاء العراقيون في الصدارة بـ5.75 مليون دينار (36%)، تلتهم الإمارات بـ1.35 مليون دينار، ثم الولايات المتحدة بـ1.3 مليون دينار.