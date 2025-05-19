نقيب تجار الألبسة: الأسعار في الأسواق المحلية تنافس مواقع البيع العالمية

وطنا اليوم:قال نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة، سلطان علان، إن مستوى أسعار الملابس في الأسواق المحلية لموسم عيد الأضحى المبارك تنافس مواقع البيع العالمية الإلكترونية المخصصة في هذا المجال، عازيا ذلك إلى ارتفاع تكاليف النقل الجوي وإلغاء جميع الخصومات التي كانت تمنح في السابق للتجارة الإلكترونية.

وأضاف، أن جودة المعروض في الأسواق المحلية تضاهي جودة المواقع الإلكترونية، وذات جودة أعلى ومضمونه ومكفولة ولا يوجد مخاطرة كالمواقع الإلكترونية، مؤكدا وجود وفرة في البضائع المعروضة بالأسواق تتمتع في اختلاف الموديلات والأفكار والتصميمات الجديدة.

وبين علان، أن البضائع التي استوردها التجار من الألبسة والاحذية لموسم عيد الأضحى المبارك تقدر قيمتها بقرابة 60 مليون دينار، مشيرا إلى أن مستوردات الأردن من الألبسة والأحذية تقدر قيمتها بنحو 323 مليون سنويا.

وأوضح أن الحركة السوقية على القطاع ما تزال أقل من المتوسط والحركة على الأسواق تسبق عيد الأضحى بأسبوعين، متوقعا أن تشهد الأسواق حركة شرائية جيدة مع اقتراب حلول العيد.

وعن مستويات الأسعار، أشار علان إلى أنها بنفس أسعار الموسم الماضي، ولم يطرأ عليها أي ارتفاعات باستثناء بعض الأصناف المستوردة بسبب ارتفاع تكلفتها من المصدر.

ولفت النظر إلى أن أغلب البضائع الخاصة بالعيد أصبحت موجودة في الأسواق ولا مشاكل تذكر بملف التخليص الجمركي.

يشار إلى أن غالبية مستوردات الأردن من الألبسة تأتي من تركيا والصين إلى جانب بعض الدول العربية والأجنبية والآسيوية، فيما يضم قطاع الألبسة والأحذية بعموم الأردن أكثر من 11 ألف تاجر ويشغل نحو 60 ألف عامل غالبيتهم أردنيون.