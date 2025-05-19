بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الأردن يتقدم دوليًا في معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

19 مايو 2025
الأردن يتقدم دوليًا في معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وطنا اليوم:أعلنت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) عن صدور تقرير المتابعة المعززة الخامس للمملكة الأردنية الهاشمية، والذي يظهر تقدماً كبيراً في مدى توافق التشريعات والإجراءات الوطنية مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح .
وبحسب بيان صدر عن البنك المركزي، يأتي هذا الإنجاز في إطار التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الرامية إلى تعزيز مكانة الأردن الدولية والإرتقاء بمنظومة التشريعات والإجراءات الوطنية بما ينسجم مع أفضل المعايير الدولية بالإضافة إلى تكاتف الجهود من الجهات الوطنية الشريكة وبمتابعة مستمرة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وقال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب د. عادل الشركس أنه وبعد اعتماد هذا التقرير فقد ارتفع عدد التوصيات التي أثبتت المملكة التزامها بها من (19) توصية في عام 2019 الى (36) توصية من أصل ما مجموعه (40) توصية ومعيار دولي.
ويتضمن التقرير استعراضاً لجهود المملكة التي أثبتت توافق التشريعات الأردنية والإجراءات المُتخذة على المستوى الوطني مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح الخاصة بأربع توصيات دولية تتعلق بالمنظمات غير الهادفة للربح (الجمعيات والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح)، والترتيبات القانونية (الوقف)، وتقديم الإرشادات والتغذية العكسية للجهات الخاضعة لأحكام القانون، بالإضافة إلى تعزيز قدرات وإجراءات الجهات الرقابية والإشرافية على قطاع المهن والأعمال غير المالية المحددة (قطاعات المحامين، والمحاسبين، و صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمكاتب العقارية).
وكانت المملكة قد تقدمت بطلب لإعادة تقييم هذه التوصيات في شهر نوفمبر/2024 وتم السير في اجراءات إعادة التقييم وتحليل التشريعات والبيانات والمعلومات والإحصائيات المعززة لطلب المملكة وصولاً إلى رفع درجات الإلتزام لهذه التوصيات.
ويُعد هذا التقرير الذي جرى اعتماده بمثابة شهادة من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) على سلامة وفعّالية إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تقوم بها المملكة بتعزيز منظومتها الوطنية وزيادة فعاليتها بنجاح وهو آخر تقرير متابعة معززة تقدمه المملكة خلال الجولة الحالية من عملية التقييم المتبادل لأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:30

الثقافة والجمهور

21:35

قادة بريطانيا وفرنسا وكندا: سنتخذ إجراءات إذا لم توقف إسرائيل هجومها بغزة

20:45

جمعية بيئتي للتنمية المستدامة تستنكر قتل وتسميم الكلاب الضالة

20:28

تهنئة للأستاذ زكي أمجد وشاح بمناسبة تكليفه بمهام مدير الاتصال المؤسسي والحكومي لمؤسسة فرسان التغيير

20:27

بريطانيا وفرنسا وكندا تهدد بعقوبات على إسرائيل إذا استمر الهجوم على غزة

20:22

بعد مكالمة لمدة ساعتين مع ترمب .. بوتين: مستعدون لمذكرة تفاهم مع أوكرانيا تشمل وقف النار

20:01

30 ألف دينار لإنشاء مصنع لحاويات النفايات في الأزرق

19:34

تدشين منشأة نقل آلي ورقمي للشحن الجوي في مطار الملكة علياء

19:31

وزير الإدارة المحلية يتفقد واقع الخدمات في بلديتي الزرقاء الكبرى والهاشمية

19:28

أورنج الأردن تعقد شراكة مع النجمين الأردنيين موسى التعمري ويزن النعيمات

19:25

“فرصة”.. يوم وظيفي في زي بمبادرة من النائب رانيا أبو رمان لتوفير فرص عمل للشباب

19:23

صندوق الزكاة: 100 ألف دينار لتسديد ديون غارمات ومبادرات إنسانية قبيل العيد

وفيات
وفيات الاثنين 19-5-2025حرم المرحوم شفيق عبنده في ذمة الله تعالىوفيات الأحد 18-5-2025وفيات الجمعة 16-5-2025وفيات الخميس 15-5-2025