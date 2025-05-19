انخفاض قيمة الشيكات المرتجعة 41% في الثلث الأول من 2025

وطنا اليوم:تقلصت قيمة الشيكات المرتجعة، بنسبة 41%، في الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، وفقا لإحصائيات الشركة الأردنية، لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

ووفق التقرير، ، بلغت قيمة الشيكات المرتجعة في الأشهر الـ 4 الأولى من العام الحالي، قرابة، 376 مليون دينار، مقابل، 529 مليون دينار، في الثلث الأول من العام الماضي، وبانخفاض قيمته 153 مليون دينار بين الفترتين.

وتشير الأرقام، إلى أن عدد الشيكات المرتجعة في نهاية نيسان الماضي، وصل إلى 68 ألف شيك، مقارنة مع 74 ألفا، في الأشهر الـ 4 الأولى من عام 2024، منخفضا قرابة 8% خلال هذه الفترة.

وارتفعت قيمة إجمالي الشيكات المتداولة بشكل عام، في الثلث الأول من العام الحالي، بشكل طفيف، إلى 13.15 مليار دينار، وبنسبة 5%، مقارنة مع 13 مليار دينار، في الأشهر الـ 4 الأولى من 2024.

وبحسب الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص، فإن إجمالي عدد الشيكات المتداولة، في نهاية نيسان الماضي، وصل إلى 2 مليون شيك، مقارنة مع 2.1 مليون شيك، في الثلث الأول من عام 2024، بانخفاض قارب 100 ألف شيك خلال فترة المقارنة.