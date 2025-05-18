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أسعار الليمون في السوق المركزي من دينار إلى 165 قرشا

دقيقة واحدة ago
أسعار الليمون في السوق المركزي من دينار إلى 165 قرشا

وطنا اليوم:بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد 3828 طنا، منها 2968 طن خضار، و658 طن فواكه، و201 طن من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف 10و20 قرشا، والبطاطا 20 و40 قرشا، والبندورة 7 و15 قرشا، والجزر 30 و50 قرشا، والخيار 25 و50 قرشا، والزهرة 7 و20 قرشا، والليمون 100 و165قرشا، والموز البلدي 60 و85 قرشا.


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