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بالصدفة .. جرافة تصطدم بمبنى وتكشف آثارًا جديدة في أم الجمال

23 دقيقة ago
بالصدفة .. جرافة تصطدم بمبنى وتكشف آثارًا جديدة في أم الجمال

وطنا اليوم:كشف رئيس بلدية أم الجمال حسن الرحيبة عن اكتشاف مبنى أثري تحت الأرض خلال عملية إزالة اعتداءات للتنظيم يوم الجمعة.
وقال الرحيبة في تصريحات نقلتها إذاعة امن أف ام، إنّ الجرافة اصطدمت داخل المدينة السياحية خلال عمليات الإزالة بشيء أثري لم يكن ظاهرًا، لتقوم البلدية بإبلاغ دائرة الآثار العامة، التي أرسلت بدورها فريقًا، حصر المنطقة وسيبدأ العمل فيها ضمن اختصاصه.
وبين أنّ معالم الموقع الأثري حتى اللحظة لم تتضح بشكل عام، وهذا معني بدائرة الآثار العامة، مشيرّا إلى أنّ ملف تسمية أم الجمال ضمن قائمة التراث العالمي، احتوى 10% من الآثار الموجودة في المنطقة، ما يعني أنه ليس مستغربًا اكتشاف آثار جديدة تضفي قيمة جديدة على المدينة الأثرية.
وأدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) العام الماضي في قائمتها لمواقع التراث العالمي موقع أم الجمال الأثري في أقصى شمال المملكة كسابع موقع أثري أردني يدرج على لائحة التراث العالمي لليونسكو، والتي تضم البترا وقصير عمرة وأم الرصاص ووادي رم والمغطس والسلط


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