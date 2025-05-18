جيش الاحتلال يزعم العثور على جثمان القائد في كتائب القسام محمد السنوار

وطنا اليوم:لمح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى مقتل القيادي العسكري البارز في حماس محمد السنوار، الشقيق الأصغر لقائد الحركة يحيى السنوار الذي قتل في غزة في أكتوبر من العام الماضي.

وبعد هجمات إسرائيلية على ميناءين في اليمن، الجمعة، وجه كاتس تهديدا بالاغتيال إلى زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي.

وقال الوزير الإسرائيلي إنه إذا استمر إطلاق النار من اليمن فسوف نستهدف عبد الملك الحوثي “كما فعلنا مع السنوارين”، في إشارة على ما يبدو إلى يحيى السنوار وشقيقه محمد

وأعلنت مصادر فلسطينية، اليوم الأحد، عن العثور على جثمان محمد السنوار، قائد لواء خانيونس، وجثمان محمد شبانة، قائد لواء رفح، التابعين لحركة حماس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت المصادر دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول ظروف استشهادهما أو الجهة التي قامت بالعثور عليهما.

كما أفادت مصادر مطلعة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عثر على حثة محمد السنوار و10 من مساعديه داخل نفق في خان يونس، جنوب قطاع غزة.

كما أوضحت المصادر اليوم الأحد أنه تم التأكد من استشهاد قائد لواء خان يونس (محمد السنوار)، الذي يتزعم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بغارات إسرائيلية قبل أيام على محيط المستشفى الأوروبي شرق خان يونس.

ويأتي هذا الحدث في ظل تصعيد عسكري مستمر تشهده المنطقة، حيث تتواصل عمليات الاحتلال الإسرائيلي في القطاع، مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات خلال الأيام الماضية.