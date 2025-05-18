استشهاد الإعلامية نور قنديل وعائلتها جراء قصف الاحتلال في دير البلح

وطنا اليوم:استشهدت الإعلامية نور قنديل وزوجها خالد أبو سيف وطفلتهما، فجر اليوم الأحد 18 مايو 2025، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلهم في حي بشارة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وبحسب مصادر محلية، ارتقى في القصف أيضًا يارا محمد صباح، ليرتفع عدد الشهداء إلى 4 أشخاص.

وأفادت تقارير أن القصف استهدف منزل عائلة أبو سيف، مما أدى إلى تدميره بالكامل، في سياق تصعيد مستمر تشهده المنطقة.

وتأتي هذه الحادثة وسط استمرار العمليات العسكرية في القطاع، التي خلّفت عشرات الشهداء والجرحى خلال الأيام الماضية.

يُذكر أن نور قنديل كانت إعلامية معروفة، وتركت بصمة في تغطية الأحداث في غزة، بينما يُعد استهداف المدنيين والصحفيين انتهاكًا للقوانين الدولية، وفق منظمات حقوقية.

وتستمر الدعوات المحلية والدولية لوقف التصعيد وحماية المدنيين في القطاع.