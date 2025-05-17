تجارة الأردن : تفعيل مجلس الأعمال الأردني القبرصي

وطنا اليوم _

أكد رئيس غرفة تجارة الأردن، العين خليل الحاج توفيق، على ضرورة تفعيل مجلس الأعمال الأردني القبرصي ليقوم بدوره في النهوض بعلاقات البلدين الاقتصادية من خلال التشبيك بين أصحاب الأعمال والشركات وتبادل الزيارات وتنظيم الملتقيات وإقامة المعارض المتخصصة.

وقال العين الحاج توفيق خلال لقاء مع السفير القبرصي لدى المملكة، سيفاغ أفيديسيان، أن العلاقات الأردنية – القبرصية تشهد تطوراً مستمراً على المستوى السياسي ما يستوجب على القطاع الخاص القيام بدوره واستثمار العلاقة المتميزة والاتفاقيات التي تم إبرامها لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي.

وحسب بيان للغرفة اليوم السبت، دعا العين الحاج توفيق إلى فتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي، ورسم خارطة طريق مستقبلية للشراكة الاقتصادية، خاصة في ظل تواضع حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأشار إلى أن هناك فرصاً حقيقية وغير مستغلة في قطاعات متعددة، داعياً إلى عقد لقاءات مباشرة مع الجانب القبرصي وإنشاء منصة إلكترونية متخصصة لتبادل المعلومات والتشريعات التجارية، بما يسهم في بناء شراكات قوية تدفع عجلة التبادل التجاري .

وأكد العين الحاج توفيق أن الأردن وقبرص يمتلكان مقومات اقتصادية وسياحية وصناعية واستثمارية ولكن يحب بناء قاعدة بيانات تكون متاحة رجال الأعمال في البلدين للاطلاع على الفرص المتاحة للاستثمار والسلع القابلة للتصدير في البلدين .

من جانبه، أشار السفير أفيديسيان إلى أن حجم التعاون الحالي لا يعكس الإمكانيات الحقيقية المتوفرة، داعياً إلى الإسراع في بلورة فرص التعاون والعمل الجاد لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين.

وأكد أهمية تشجيع الاستثمار وتبادل الزيارات التجارية، مشيراً إلى أن السفارة القبرصية ستقدم كافة التسهيلات اللازمة لرجال الأعمال الأردنيين الراغبين في زيارة قبرص.

بدوره، شدد المستشار التجاري في السفارة جورج موكاس، على ضرورة توسيع التبادل التجاري بين البلدين، لا سيما في مجال التعليم والإلكترونيات، والمواد الغذائية، والخضار والفواكه، والمبيدات الزراعية، والأدوية، إلى جانب تعزيز التعاون السياحي والاستفادة من الخبرات القبرصية في هذا القطاع.

بدورهم أكد أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن الحضور على أهمية استمرارية التعاون، مستعرضين أهمية الموقع الجغرافي القريب بين البلدين واستمرارية رحلات الطيران منخفض التكاليف، والتي تُعد عاملاً محفزاً لزيادة حركة السياحة والتبادل التجاري.

حضر اللقاء النائب الثالث لرئيس الغرفة عودة الله القطيطات، وعضوا مجلس الإدارة الدكتور علي العتوم وعبد الله العدوان وممثل قطاع القرطاسية والمفروشات والألعاب في الغرفة همام حبنكه