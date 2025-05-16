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الأمن العام: ما يثار عن وجود حدث أمني في منطقة الرابية غير صحيح

7 ثواني ago
الأمن العام: ما يثار عن وجود حدث أمني في منطقة الرابية غير صحيح

وطنا اليوم:قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام عامر السرطاوي، الجمعة، إن ما يثار عن وجود حدث امني في منطقة الرابية غير صحيح.
وأضاف في بيان صحفي أن ما حدث هناك لم يتعدى التعامل مع احدى المركبات بداخلها احد الاشخاص رفض الامتثال لرجال الامن وحاول اجتياز احدى النقاط الامنية وتم ايقاف مركبته والقاء القبض عليه وبوشر التحقيق معه.


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