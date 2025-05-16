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العمل : 3 بنود تغيرت في نظام رسوم تصاريح العمل الجديد

35 ثانية ago
العمل : 3 بنود تغيرت في نظام رسوم تصاريح العمل الجديد

وطنا اليوم:كشف الناطق الاعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود مساء الجمعة، عن البنود التي تغيريت في نظام العمل وتاليا ما نشر عبر صفحته الشخصية :

3 بنود تغيرت في نظام رسوم تصاريح العمل الذي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الخميس الموافق 2025/5/15
1- تخفيض رسوم تصريح المهارات المتخصصة خدمة للمستثمرين من 2250-1500 دينار سنويا، وذلك يخفض رسوم تصريح العمل من هذا النوع الذي مدته 6 شهور من 1250-875 دينار، وتخفيض رسوم هذه التصاريح التي مدتها 3 شهور من 750-450 دينار.
2- استحداث نوع جديد من أنواع التصاريح بمهنة عامل خدمات عمارة برسم سنوي مقداره 700 دينار سنويا.
3- الغاء الإجازة للعمالة غير الأردنية من الأشقاء من الجنسية المصرية، بمعنى يستطيع العامل المصري زيارة مصر والعودة للأردن دون الحاجة لإجازة شريطة أن يكون تصريح عمله ساري المفعول بالذهاب والعودة.


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