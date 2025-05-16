زيد الكيلاني نقيبا للصيادلة بالتزكية

وطنا اليوم:أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصيادلة، فوز مرشح قائمة مهنتي لمركز نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني وجميع مرشحي القائمة بالتزكية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة برئاسة الدكتور فادي حداد في نادي المعلمين مساء اليوم الجمعة.

وتضم قائمة مهنتي عن قطاع المستودعات: وصفي النوافلة ومحمود الخالدي، وعن قطاع الصيدليات، بهاء عمارين ونور بركات ويوسف أبو ملوح ومحمد أبو عصب، وعن قطاع الموظفين، رأفت أبو صالح وعبد الحميد عليمات وماهر الزيود ومريم عوض.

ومن جانبه، قال الدكتور الكيلاني إنه يدٌ ممدودة للعمل مع الجميع والمرحلة القادمة مرحلة شراكة ومسؤولية، وأن قائمة “مهنتي” تفتح ذراعيها لجميع الصيادلة الراغبين بالعمل النقابي الجاد، بعيدًا عن الاصطفافات.

وأكد، أن “الاصطفافات الانتخابية انتهت، وحان وقت العمل المشترك من أجل المهنة، ومن أجل النقابة.”

وشدد على أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة شراكة حقيقية والتزام صادق، تستند إلى برنامج واضح ورؤية واقعية، وتهدف إلى الارتقاء بمهنة الصيدلة.

وبين، أن النقابة يجب أن تبقى بيتًا لكل الصيادلة، وأن البناء يبدأ من هذه اللحظة، بروح التعاون والمسؤولية.