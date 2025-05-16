بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الأردن يدين استهداف إسرائيل المستشفى الأوروبي في خان يونس

دقيقتان ago
الأردن يدين استهداف إسرائيل المستشفى الأوروبي في خان يونس

وطنا اليوم:أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات، استهداف إسرائيل المستشفى الأوروبي في خان يونس بقطاع غزة، وإخراجه بالكامل عن الخدمة، باعتباره خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكًا واضحًا لاتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام ١٩٤٩.
‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدين، مواصلة العدوان الإسرائيلي على غزة، واستمرار الاستهداف المُمنهَج للمدنيين والأعيان المدنية في القطاع، وتدمير المرافق الحيوية التي تقدّم خدماتها الأساسية للغزيين، ومواصلة إسرائيل استخدام الجوع والحصار سلاحين لدفع الفلسطينيين نحو التهجير القسري، مُحذّرًا من مغبة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على غزة والضفة الغربية، وتبعاتها على أمن واستقرار المنطقة.
‏ودعا السفير القضاة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وفتح المعابر المخصّصة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، بصفته سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:40

القبة الحرارية تؤثر على 8 دول عربية وعدة عواصم على موعد مع درجات حرارة أربعينية

15:56

مياه ملوثة.. خيار سكان في عجلون وجرش

15:42

الكمالي.. أول عربي وآسيوي يترأس لجنة الانضباط في الفيفا

15:36

كودرز الذراع التقني لقمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي بعد شراكة استراتيجية مع فرسان التغيير

15:34

ممارسات لا أخلاقية في القطاع الطبي

15:31

معلمة توثق لفتة انسانية مؤثرة لطالبة سورية غادرت المدرسة

15:18

ارتفاع مبيعات الشقق فوق الـ 150 م2 خلال الثلث الأول من العام الحالي

15:13

التطورات السياسيه في المنطقه وبيئه الاستثمار

14:48

حماس تبحث عن الشرعية في واشنطن وسط تراجع الدعم العربي

14:45

بمشاركة الأردن .. انطلاق أعمال القمة العربية في بغداد غدا

14:05

عند اختيار لجان مناقشة الأبحاث الجامعية

14:01

إضاءات عن زيارة مصفاة البترول الأردنية ومسؤوليتها المجتمعية والاجتماعية

وفيات
وفيات الجمعة 16-5-2025وفيات الخميس 15-5-2025وفيات الأربعاء 14-5-2025وفيات الثلاثاء 13-5-2025وفيات الأحد 11-5-2025