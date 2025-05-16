القبة الحرارية تؤثر على 8 دول عربية وعدة عواصم على موعد مع درجات حرارة أربعينية

وطنا اليوم:تشير الخرائط المختصة بحركة الأنظمة الجوية إلى تأثر عدة دول عربية بينها الأردن خلال الأيام القادمة بما يسمى بظاهرة القبة الحرارية، وما يرافقها من درجات حرارة مرتفعة للغاية وأجواء صيفية حارة إلى شديدة الحرارة.

تاليا تفاصيل القبة الحرارية والدول المتأثرة بحسب ما أورده طقس العرب.

ويُتوقع -بمشيئة الله- أن تشمل تأثيرات القبة الحرارية 8 دول عربية خلال الأيام القادمة، وتشمل: مصر، الأردن، فلسطين، سوريا، لبنان، السعودية، الكويت، العراق، وتترافق القبة الحرارية بارتفاع كبير على درجات الحرارة لتتجاوز معدلاتها بحوالي 10-12 درجة مئوية، وسط أجواء مستوحاة من فصل الصيف، أي أنها حارة إلى شديدة الحرارة بوجه عام في ساعات النهار، وسط توصيات بتجنب التعرض الطويل والمباشر لأشعة الشمس.

عدة عواصم في شرق المتوسط على موعد مع درجات حرارة أربعينية

ومع تعاظم تأثير المرتفع الجوي المداري في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على تأجيج القبة الحرارية وزيادة تسخين الهواء قرب سطح الأرض، يُتوقع أن تسجل عدة عواصم في شرق المتوسط درجات حرارة أربعينية الأيام القادمة، وتاليًا درجات الحرارة المتوقعة يومي السبت والأحد حسب تطبيق طقس العرب:

القاهرة:

درجة الحرارة العظمى السبت: 43°م

درجة الحرارة العظمى الأحد: 38°م

عمّان:

درجة الحرارة العظمى السبت: 39°م

درجة الحرارة العظمى الأحد: 36°م

القدس:

درجة الحرارة العظمى السبت: 39°م

درجة الحرارة العظمى الأحد: 33°م

دمشق:

درجة الحرارة العظمى السبت: 39°م

درجة الحرارة العظمى الأحد: 38°م

بغداد:

درجة الحرارة العظمى السبت: 38°م

درجة الحرارة العظمى الأحد: 43°م

الكويت:

درجة الحرارة العظمى السبت: 40°م

درجة الحرارة العظمى الأحد: 44°م

ما هي ظاهرة القبة الحرارية؟

القبة الحرارية هي ظاهرة مناخية تنتج عن منطقة ضغط جوي مرتفع في طبقات الجو العالية، تعمل على تسخين الهواء في طبقات الجو السفلى بسبب عملية ديناميكية تُسمى (بالتسخين تحت الضغط). حيث ومع انضغاط الهواء في منطقة معينة تحت تأثير مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، تنشأ كتلة هوائية ساخنة سطحية تختلف شدتها حسب المنطقة وشدة المرتفع الجوي، وأيضًا حسب فترة تشكلها خلال السنة.

يقوم المرتفع الجوي بحبس الهواء الساخن مثل غطاء على وعاء مغلي، ومع تمدد الهواء الساخن عموديًا في الغلاف الجوي، يدفعه الضغط العالي نحو الأرض مرة أخرى، فينضغط الهواء مجددًا تحت منطقة الضغط الجوي المرتفع مما يسبب باكتسابه للمزيد من الحرارة، وهذا ما يُعرف علميًا بـ”التسخين تحت الضغط”.

ويمكن أن تؤدي القبة الحرارية إلى ارتفاع درجات الحرارة أعلى بكثير من المعدل الطبيعي. علاوة على ذلك، تبدأ الأرض في الاحماء، وتفقد الرطوبة، وتزيد فرصة نشوب حرائق الغابات. كما يزداد تعاظم تأثير ظاهرة القبة الحرارية في المناطق الحضرية والزحف العمراني على حساب المناطق الزراعية، إذ تقوم المدن بامتصاص الحرارة وتخزينها على عكس المناطق الريفية.

القبة الحرارية تؤثر على الاردن

و تشير خرائط المحاكاة الحاسوبية الى ان المملكة ستتأثر بمشيئة الله لأول مرة هذا العام بالقبة الحرارية وذلك يومي السبت والاحد 17-18 ايار 2025 ومما يرافقها من ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة وسيادة اجواء صيفية حارة الى شديدة الحرارة خاصة في المناطق المنخفضة.

السبت: تتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة ، وتوصيات هامة بعدم التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس

ويبدأ تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة السبت تزامنا مع تأثير القبة الحرارية، ويطرأ المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة لتكون أعلى من مُعدلاتها بحوالي 9-12 درجة مئوية، ويكون الطقس صيفياً حاراً إلى شديد الحرارة بوجهٍ عام، مع انتشار تدريجي للسُحب العالية، وتقترب درجات الحرارة العظمى من حاجز الـ40 درجة مئوية في بعض أحياء ومناطق العاصمة عمّان، بينما تصل وتتجاوز درجات مُنتصف الأربعين مئوية في مناطق البادية، والأغوار.

هذا وترتفع درجات الحرارة الليلية مع ليل السبت/الأحد، حيث تصل الصغرى لحوالي 25 درجة مئوية، ويصبح الطقس أكثر دفئاً في عموم مناطق المملكة، وحاراً نسبياً في المناطق المُنخفضة بما فيها الأغوار والعقبة.

استمرار تأثر الاردن بالقبة الحرارية يوم الاحد واجواء صيفية حارة

ومع يوم الاحد 18 مايو 2025 تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلا الا انها تستمر اعلى من معدلاتها المعتادة بعدة درجات مئوية، ويكون الطقس اشبه بالصيفي اي انه حار في مختلف مناطق المملكة، وشديد الحرارة في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور كميات من السحب العالية في مناطق عدة، وتكون وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة

التوصيات

– تجنب التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس

– التخلص الآمن من السجائر لمنع نشوب الحرائق

– عدم ترك الأطفال ولو لفترة قصير داخل المركبات المغلقة

– عدم ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات لفترة طويلة

هل تتسبب القبة الحرارية بأول موجة حارة لهذا العام؟

وبحسب الخرائط الحاسوبية لا يتوقع ان تتسبب القبة الحرارية بأول موجة حارة لهذا العام، بسبب تأثيرها المؤقت على المملكة والذي يستمر الى يومين فقط، ولكي تُصنّف الحالة الجوية على أنها موجة حر، يجب أن تتجاوز درجات الحرارة معدلاتها الطبيعية بـ 5 درجات مئوية على الأقل، ولمدة لا تقل عن 3 أيام متتالية.

وبحسب المعطيات الحالية، فإن الحالة القادمة التي ستؤثر على المملكة يوم السبت، من المتوقع أن تتراجع سريعًا يوم الأحد، ولذلك لا تُصنّف كموجة حر، بل تُعتبر كتلة هوائية حارة مؤقتة.