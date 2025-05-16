كودرز الذراع التقني لقمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي بعد شراكة استراتيجية مع فرسان التغيير

وطنا اليوم:وقّعت مؤسسة فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة قادة البرمجة للبرمجيات والتدريب (كودرز)، تُصبح بموجبها الأخيرة الذراع التقني الرقمي الرسمي لمؤسسة فرسان التغيير وقمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي 2025، ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، حيث يعد هذا التوقيع خطوة من أبرز ملامح التحول الرقمي في الفعاليات الشبابية العربية.

ونصت الاتفاقية على تولّي كودرز تصميم وتطوير وإدارة البنية الرقمية الكاملة لمنصات المؤسسة والقمة، بما يشمل الموقع الرسمي، الحوسبة السحابية، قواعد البيانات، والدعم الفني والتقني المستدام، وذلك في إطار رؤية استراتيجية مشتركة لتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للابتكار التكنولوجي والشبابي في العالم العربي.

حيث وقعت الاتفاقية في العاصمة عمّان، بحضور رئيس فرسان التغيير الاستاذ عصام المساعيد، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كودرز المهندس أحمد ضمرة، إلى جانب عدد من ممثلي اللجنة التنظيمية والإعلامية للقمة وأعضاء الشركة.

يشار إلى أن قمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي 2025 ستعقد في أيلول القادم، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية، كأحد الأحداث الرسمية على هامش فعاليات عمّان عاصمة الشباب العربي 2025، وبمشاركة مرتقبة لأكثر من 2500 شخصية عربية من وزراء وخبراء ومستثمرين ورواد أعمال ومبتكرين شباب يمثلون أكثر من 20 دولة.

كما وتهدف القمة إلى تأسيس منصة عربية دائمة للابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، التعليم الرقمي، التكنولوجيا المالية، الاقتصاد الأخضر، والبيانات الضخمة.

من جهته، أكد المساعيد أن هذه الاتفاقية تعكس قناعة مؤسسة فرسان التغيير بضرورة دمج البنية التقنية المتقدمة في العمل المدني والشبابي العربي، مشيرًا إلى أن كودرز تمتلك الخبرات والمعايير التي تُسهم في تعزيز هوية القمة وتقديم نموذج رقمي احترافي يليق بالحدث.

من جانبه أعرب ضمرة عن اعتزازه بالشراكة مع فرسان التغيير، مشيرا إلى أن القمة تعد نقلة نوعية في الفعاليات الرقمية العربية، ومؤكدًا التزام الشركة بتقديم تجربة رقمية متكاملة تعكس تطلعات الشباب العربي وتدعم منظومة الابتكار