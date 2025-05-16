بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

معلمة توثق لفتة انسانية مؤثرة لطالبة سورية غادرت المدرسة

دقيقتان ago
معلمة توثق لفتة انسانية مؤثرة لطالبة سورية غادرت المدرسة

وطنا اليوم:وثقت المعلمة لانا بني عامر لحظة انسانية في مدرسة زوبيا بـ لواء المزار الشمالي لحظة وداع الطالبة السورية مريم عمار لمغادرتها المدرسة متجهةً الى اكمال تعليمها في سوريا.
وأظهر مقطع الفيديو، الذي قامت والدة الطالبة بتصويره ونشرته المعلمة بني عامر على وسائل التواصل الاجتماعي مشاعر المحبة والتقدير من زميلات مريم أثناء وداعها، في لحظةٍ اختلطت فيها الدموع بالعناق.
وقالت المعلمة لانا بني عامر إن مريم نموذج للطالبة الملتزمة المتفوقة، ونشرت الفيديو كعبرة للناس جميعًا، بأن الأردن بلد معطاء، له أثر كبير في حياة اللاجئين، وخاصةً في قطاع التعليم.
وأكدت أن علاقتها كـ معلمة بالطالبات تقوم على الصداقة والمحبة لا على علاقة تقليدية بين معلمة وطالبة، مضيفةً: “أنا لست فقط معلمة لغة إنجليزية، بل صديقة ومرشدة ومنسقة للأنشطة والاحتفالات داخل المدرسة، فالمعلم يجب أن يكون قائدًا وصديقًا وراعيًا لتلاميذه”


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:18

ارتفاع مبيعات الشقق فوق الـ 150 م2 خلال الثلث الأول من العام الحالي

15:13

التطورات السياسيه في المنطقه وبيئه الاستثمار

14:48

حماس تبحث عن الشرعية في واشنطن وسط تراجع الدعم العربي

14:45

بمشاركة الأردن .. انطلاق أعمال القمة العربية في بغداد غدا

14:05

عند اختيار لجان مناقشة الأبحاث الجامعية

14:01

إضاءات عن زيارة مصفاة البترول الأردنية ومسؤوليتها المجتمعية والاجتماعية

13:59

الأُمِّيُّونَ في القرآن: إشكالية المصطلح ووضوح الدلالة

13:53

قناة السويس تبدأ منح تخفيضات 15% على عبور السفن العملاقة لمدة 90 يومًا

13:41

ترامب: أمور جيدة ستحدث بشأن غزة وعلينا مساعدة الفلسطينيين

13:25

الأمن يحذر من ارتفاع درجات الحرارة ويرفق لائحة إجراءات وقائية

11:37

فيصل القاسم : كل الشكر لأهلنا في الأردن جيران الرضا

11:32

وفيات الجمعة 16-5-2025

وفيات
وفيات الجمعة 16-5-2025وفيات الخميس 15-5-2025وفيات الأربعاء 14-5-2025وفيات الثلاثاء 13-5-2025وفيات الأحد 11-5-2025