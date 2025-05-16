معلمة توثق لفتة انسانية مؤثرة لطالبة سورية غادرت المدرسة

وطنا اليوم:وثقت المعلمة لانا بني عامر لحظة انسانية في مدرسة زوبيا بـ لواء المزار الشمالي لحظة وداع الطالبة السورية مريم عمار لمغادرتها المدرسة متجهةً الى اكمال تعليمها في سوريا.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي قامت والدة الطالبة بتصويره ونشرته المعلمة بني عامر على وسائل التواصل الاجتماعي مشاعر المحبة والتقدير من زميلات مريم أثناء وداعها، في لحظةٍ اختلطت فيها الدموع بالعناق.

وقالت المعلمة لانا بني عامر إن مريم نموذج للطالبة الملتزمة المتفوقة، ونشرت الفيديو كعبرة للناس جميعًا، بأن الأردن بلد معطاء، له أثر كبير في حياة اللاجئين، وخاصةً في قطاع التعليم.

وأكدت أن علاقتها كـ معلمة بالطالبات تقوم على الصداقة والمحبة لا على علاقة تقليدية بين معلمة وطالبة، مضيفةً: “أنا لست فقط معلمة لغة إنجليزية، بل صديقة ومرشدة ومنسقة للأنشطة والاحتفالات داخل المدرسة، فالمعلم يجب أن يكون قائدًا وصديقًا وراعيًا لتلاميذه”