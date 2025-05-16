بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

موجة حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية تؤثر على الأردن الجمعة

56 ثانية ago
موجة حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية تؤثر على الأردن الجمعة

وطنا اليوم:تتأثر المملكة الجمعة بموجة حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية، مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة الأيام المقبلة.
نهارا، يسود طقس حار نسبيا في أغلب المناطق، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم عالية الارتفاع.
ليلا، يكون الطقس معتدلا في معظم المناطق، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
وتنصح إدارة الأرصاد الجوية بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة في ساعات الظهيرة في الأغوار والعقبة.
يوم السبت، تزداد تأثيرات الكتلة الهوائية الحارة، وتصل درجات الحرارة إلى مستويات أعلى، فيسود طقس حار إلى حار جدا في معظم المناطق، ومغبر أحيانا، لا سيما في البادية والأغوار والعقبة.
ليلا، يبقى الطقس دافئا ومغبرا بنسب متفاوتة، خاصة في الأغوار والبادية.
يوم الأحد، تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي، ويبقى الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع نشاط ملحوظ للرياح الشمالية الغربية في بعض الفترات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:42

ستارمر: بوتين سيدفع الثمن إذا رفض السلام مع أوكرانيا

09:35

الرواشدة يجتمع بمجلس إدارة صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية

09:29

برشلونة يحسم لقب الدوري الإسباني للمرة 28 في تاريخه

09:21

الملك يؤكد لنائب الرئيس الأميركي ضرورة وقف إطلاق النار في غزة فورا

09:15

موجة جديدة من كوفيد تضرب آسيا.. هل يعود الفيروس؟

09:07

مهيدات يؤكد خلو الأسواق من ألبان وأجبان مصنعة من حليب البودرة المضبوط مؤخرا

04:03

السعودية: تأشيرات الزيارة باستثناء “تأشيرة الحج” لا تخول اداء الفريضة

02:47

مؤتمر “تراث مَلكا السياحي” ينطلق السبت برعاية الباشا مناور

01:32

جيش الاحتلال: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وتسبب في تفعيل إنذارات في مناطق عدة

00:29

هآرتس: أمنيون إسرائيليون عقدوا لقاءات سرّية مع مسؤولين بنظام الشرع في سوريا برعاية قطرية

23:24

وزيرة التنمية الإجتماعية وفاء بني مصطفى تلتقي الهيئة الإدارية المؤقتة لجمعية الأسرة البيضاء برئاسة أبو حسان

22:05

مندوبا عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرتي أبو رمان والفاعوري

وفيات
وفيات الخميس 15-5-2025وفيات الأربعاء 14-5-2025وفيات الثلاثاء 13-5-2025وفيات الأحد 11-5-2025شكر على تعاز بوفاة المرحوم وليد محمود جاد الله الشرع الحتاملة