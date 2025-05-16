موجة حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية تؤثر على الأردن الجمعة

وطنا اليوم:تتأثر المملكة الجمعة بموجة حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية، مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة الأيام المقبلة.

نهارا، يسود طقس حار نسبيا في أغلب المناطق، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم عالية الارتفاع.

ليلا، يكون الطقس معتدلا في معظم المناطق، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتنصح إدارة الأرصاد الجوية بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة في ساعات الظهيرة في الأغوار والعقبة.

يوم السبت، تزداد تأثيرات الكتلة الهوائية الحارة، وتصل درجات الحرارة إلى مستويات أعلى، فيسود طقس حار إلى حار جدا في معظم المناطق، ومغبر أحيانا، لا سيما في البادية والأغوار والعقبة.

ليلا، يبقى الطقس دافئا ومغبرا بنسب متفاوتة، خاصة في الأغوار والبادية.

يوم الأحد، تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي، ويبقى الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع نشاط ملحوظ للرياح الشمالية الغربية في بعض الفترات.