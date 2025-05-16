ستارمر: بوتين سيدفع الثمن إذا رفض السلام مع أوكرانيا

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجب أن “يدفع الثمن” في حال استمر في رفضه التفاوض من أجل السلام مع أوكرانيا، وذلك قبل انطلاق قمة المجموعة السياسية الأوروبية المقررة في ألبانيا يوم الجمعة.

وفي بيان صدر قبل القمة، التي تجمع قادة الاتحاد الأوروبي إلى جانب ممثلين عن عشرين دولة أوروبية أخرى في العاصمة الألبانية تيرانا، أشار ستارمر إلى أن “مراوغات بوتين ومماطلته، مع استمراره في إراقة الدماء في أوكرانيا، أمر لا يمكن قبوله”.

ويأتي هذا التصعيد الكلامي بالتزامن مع استعداد وفود روسية وأوكرانية لبدء محادثات في مدينة إسطنبول، رغم غياب كل من بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن طاولة الحوار.

وأعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن تشككه حيال نتائج هذه المحادثات، مشيرا إلى أن فرص تحقيق تقدم فعلي تبدو محدودة في ظل مواقف موسكو المتصلبة.

ومن المتوقع أن يحضر الرئيس الأوكراني قمة تيرانا، بحسب ما أعلنته الرئاسة الفرنسية، حيث سيناقش الحلفاء الغربيون خيارات جديدة “لزيادة الضغط على الكرملين”، بعدما رفض بوتين المشاركة في محادثات السلام التي دعت إليها واشنطن مؤخرا، وفقا لما أفادت به رئاسة الوزراء البريطانية.

وشدد ستارمر على ضرورة “التوصل إلى وقف كامل وغير مشروط لإطلاق النار”، مؤكدا أن رفض روسيا للانخراط في مفاوضات جادة سيقابله رد حازم، وأن “بوتين سيدفع الثمن” لهذا الرفض.

وفي السياق ذاته، تدرس لندن فرض حزمة موسعة من العقوبات تستهدف قطاع الطاقة الروسي خلال الأسابيع المقبلة، في حال لم تظهر موسكو استعدادا حقيقيا لوقف إطلاق النار، وهو خيار تدرسه أيضا باريس كجزء من التنسيق الأوروبي المشترك ضد روسيا.