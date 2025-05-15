ترامب يلتقط صورة تذكارية على السجادة الإيرانية في مسجد الشيخ زايد

وطنا اليوم:زار دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، بعد ساعات من وصوله إلى أبوظبي، مسجد الشيخ زايد، أحد أروع المعالم الدينية والثقافية في المنطقة، والذي يضم أكبر سجادة يدوية في العالم، منسوجة بأيدي فنانين إيرانيين.

ووصف ترامب إغلاق المسجد الاستثنائي بمناسبة زيارته بأنه “تكريم كبير للولايات المتحدة”.

وأثناء جولته داخل المسجد، زار ترامب قاعة الصلاة الرئيسية التي تتميز بزخارف هندسية، وأعمدة مذهّبة، وثريات فاخرة، وسجادة ضخمة مسجّلة في موسوعة “غينيس” عام 2007 كأكبر سجادة يدوية في العالم، والتي تُعد رمزاً لفنّ النسيج الإيراني التقليدي.

وقف ترامب في وسط السجادة لالتقاط صورة رسمية، وقال معبّراً عن إعجابه: “إنها ثقافة مدهشة. أنا فخور بأصدقائي. هذه أول مرة يتم فيها إغلاق المسجد ليوم كامل. إنه شرف كبير للولايات المتحدة، بل أكبر من الشرف المعتاد لأي دولة.”

وقال ترامب في تصريحات مقتضبة داخل بهو النور: “هل هذا جميل؟ إنه جميل جدا. أنا فخور جدا بأصدقائي، يمكنني القول إن هذه ثقافة مذهلة”. بحسب شبكة “سي أن أن” الأميركية.

واعتبر أن الإجراءات التي جرت من أجل زيارته لهذا المعلم الثقافي والديني، “تكريم عظيم”.

وسأل الصحفيين إن كانوا “يقضون وقتًا ممتعًا”. ووصل ترامب إلى مدخل النور وتفقد الساحة الخارجية للمسجد عبر ساحة الصحن. ثم سار على الممر الخارجي الطويل المصنوع من الرخام، والمزدان بأعمدة منقوشة برسوم زهرية دقيقة.

وفي الداخل، أبدى ترامب إعجابه ببهو النور وقاعة الصلاة الرئيسية، المزينة بنقوش هندسية وأعمال حجرية رائعة وأعمدة مذهبة وثريات ملونة وسجادة تقليدية منقوشة – تعد أكبر سجادة مصنوعة يدويا في العالم، بحسب ما أفاد به الصحفيون المرافقون للرئيس.