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أبو الحاج يكتب حول معرض أجهزة غسيل الكلى الحديثة

27 ثانية ago
أبو الحاج يكتب حول معرض أجهزة غسيل الكلى الحديثة

وطنا اليوم / كتب د. عطا أبو الحاج على هامش فعاليات المؤتمر الدولي ال23 للجمعية الأردنية لأمراض وزراعة الكلى في نقابة الأطباء بالتعاون مع الجمعية العالمية لأمراض الكلى والجمعية العربية لزراعة الكلى الذي إنعقد أمس في فندق الشيراتون ويستمر لثلاثة أيام.

قامت شركات عديدة منهما شركة فريز ينيوس وأنوار الضاحية بعرض أحدث أجهزة غسيل الكلى التي تعتمد على مبدأ الحمل التي تختلف عن الأجهزة الرائجة في السوق والتي تعتمد على مبدأ الإنتشار البسيط.

فيقوم الجهاز الجديد 50085 Fresenins Meedical Care بتحسين كفاءة الغسيل بشكل كبير جدا تصل إلى 70% بالإضافة إلى مقدرته على إزالة السموم ذات الحجم الكبير والتي تعجز الأجهزة القديمة عن فلترتها مما يحسن من حالة المريض وحياته وتمكينه من القيام بنشاطاته اليومية بشكل أفضل وكذا تخفيض الوفيات بنسبة 23%.
ويتمتع الجهاز بخاصية غسيل الكلى عالي النفاذية مما يساعد على دفع السموم عن طريق الحمل.

كما ويحتوي على خصائص تساعد على خفض التكلفة العلاجية عن طريق تقليل المستهلكات الداعمة وتقليل الأدوية المستخدمة والتنويم في المستشفى وتقليل نسبة النفايات الطبية ونسبة إرتفاع الفسفور في الدم ويجنب الحكة الشديدة للمريض وتفاديه جلطات الدماغ والقلب وهو مربوط على الجهاز ومؤشر يتعاطى مع وصلات اليد بشكل دقيق وعدم تعرضها للإنسداد


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