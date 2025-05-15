أكثر من 65 ألفا.. ارتفاع وتيرة عودة اللاجئين السوريين طوعًا من الأردن إلى بلادهم

وطنا اليوم:سجلت أعداد اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا قفزة، إذ عاد 65,680 لاجئًا سوريًا طوعًا من الأردن إلى بلادهم منذ سقوط الرئيس بشار الأسد في 8 كانون الأول 2024 وحتى 10 أيار 2025، وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR).

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد اللاجئين السوريين العائدين من الأردن إلى سوريا منذ تشرين الأول 2018 حتى 10 أيار الحالي وصل إلى 121,824 لاجئًا.

وأشار إلى أن نحو 54% من العائدين، أي ما يعادل 35,393 شخصًا، عادوا ضمن أسرهم سواء كانت كاملة أو جزئية، بينما عاد 46% من دون مرافقة عائلية، وهو ما يمثل نحو 30,287 شخصًا.

وبحسب البيانات الصادرة عن المفوضية لشهر أيار 2025، شكلت فئة الشباب الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة النسبة الكبرى بعدد العائدين بلغ 12,140، تلاهم من هم بين 36 و59 سنة بعدد 7,903، أما من تجاوزوا الستين فبلغ عددهم 1,777، في حين عاد 2,955 طفلًا حتى 4 سنوات، و6,388 في الفئة العمرية بين 5 و11 سنة، و4,500 بين 12 و17 سنة.

أما بين الإناث، فقد توزعت الفئات العمرية على النحو التالي: 2,826 في الفئة العمرية حتى 4 سنوات، و6,130 بين 5 و11 سنة، و4,074 بين 12 و17 سنة، بينما بلغ عدد الشابات بين 18 و35 سنة نحو 8,891، وبلغ عدد النساء بين 36 و59 سنة 6,269، فيما سُجلت 1,827 امرأة فوق سن الستين.

وفيما يتعلق باتجاهات العودة، تظهر بيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن نحو 54% من العائدين، أي ما يعادل 35,393 شخصًا، عادوا ضمن أسرهم سواء كانت كاملة أو جزئية، بينما عاد 46% من دون مرافقة عائلية، وهو ما يمثل نحو 30,287 شخصًا.

وبحسب أماكن الإقامة السابقة للاجئين في الأردن، عاد 15,950 شخصًا من العاصمة عمّان، و15,527 من محافظة إربد، و10,774 من محافظة المفرق، إضافة إلى 11,698 من مناطق أخرى. كما عاد 7,749 لاجئًا من مخيم الزعتري، و3,651 من مخيم الأزرق.

وفيما يخص الوجهات التي قصدها العائدون داخل سوريا، فقد تصدرت محافظة درعا القائمة بعدد بلغ 23,201 عائد، تلتها محافظة حمص بـ15,738، ثم ريف دمشق بـ7,789، تليها العاصمة دمشق بـ3,301، وأخيرًا محافظة حلب التي استقبلت 2,952 عائدًا.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عودة 56,742 مواطنًا سوريًا، بينهم 9,474 من اللاجئين في المخيمات في الأردن، عبر معبر جابر – نصيب، لغاية 29 نيسان الماضي.

وأعلن رئيس بعثة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، غونزالو فارغاس يوسا، عودة نصف مليون شخص إلى سوريا منذ سقوط الأسد.