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شركة فُلك البحرية تُوسع أسطولها بإضافة ثلاث سفن جديدة لتعزيز الربط الإقليمي

15 ثانية ago
شركة فُلك البحرية تُوسع أسطولها بإضافة ثلاث سفن جديدة لتعزيز الربط الإقليمي

وطنا اليوم:أعلنت شركة فُلك للخدمات البحرية إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وواحدة من الشركات الناشئة الرائدة في المنطقة كمشغل للخطوط الملاحية المنتظمة وسفن الروافد، اليوم عن إضافة ثلاث سفن جديدة إلى أسطولها، والتي ستدخل في عملياتها التشغيلية لخدمة المسارات الملاحية على امتداد البحر الأحمر والخليج العربي وشبه القارة الهندية ابتداءً من يونيو المقبل. السفن الثلاث الجديدة من نوع حاويات وهي: فُلك الدمام )1,868 وحدة(، فُلك ينبع )702 وحدة(، فُلك الجبيل )1,118 وحدة(، وتم تسجيلها تحت العلم السعودي في ميناء جدة الإسلامي.

وأكّد بول هستبك، الرئيس التنفيذي لشركة فُلك البحرية، على الأهمية الاستراتيجية لهذه الصفقة قائلًا: “إن إضافة سفن فُلك الدمام وفُلك ينبع وفُلك الجبيل إلى أسطولنا تعزز قدرتنا على تقديم حلول شحن فعالة وموثوقة. حيث يدعم هذا التوسع طموحاتنا لزيادة سعة الأسطول، ويعزز التزامنا بخفض الاعتماد على السفن المستأجرة والاستثمار في الأصول المسجلة تحت العلم السعودي، وهي جهود تتكامل بشكل مباشر مع أهداف رؤية المملكة 2030 لبناء قطاع لوجستي تنافسي قائم على الاكتفاء الذاتي”.

تأتي هذه الإضافة الجديدة ضمن البرنامج الاستراتيجي للتوسع الذي بدأته الشركة بإدخال أول سفينة مملوكة إلى أسطولها تحمل العلم السعودي فُلك جدة )1,868 وحدة( في سبتمبر 2024، تلاها إضافة فُلك جازان )2,015 وحدة( في أبريل 2025. ليرتفع عدد أسطولها التشغيلي بعد ضم الثلاثة سفن الجديدة إلى وبضم السفن الثلاث الجديدة، يرتفع عدد أسطولها التشغيلي إلى 8 سفن )5 مملوكة و3 مستأجرة(. ويُسهم هذا التوسع في دفع أهداف تحول القطاع اللوجستي بموجب رؤية 2030، لتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.


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