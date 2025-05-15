وزير الإدارة المحلية يوعز بحل إشكاليات تعاني منها بلديات في المفرق

وطنا اليوم:تفقد وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، اليوم الخميس، سير العمل في بلديات بلعما، ومنشية بني حسن، ورحاب، للاطلاع على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المصري خلال الجولة ضرورة حل الإشكاليات التي تعاني منها البلديات، وإيجاد الحلول المناسبة لتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، موعزا للمعنيين في الوزارة بالعمل على معالجة تلك المشكلات.

وفي بلدية بلعما، التقى المصري رئيس البلدية سليمان المشاقبة، وتجول في أقسام البلدية، إضافة إلى جولة ميدانية تفقد خلالها المشاريع القائمة المتعلقة بفتح وتوسعة الشوارع التابعة لمناطق البلدية.

وفي زيارة أخرى، تفقد المصري بلدية منشية بني حسن، والتقى رئيس البلدية المهندس موفق الشديفات، وكوادر البلدية، واطلع على واقع الخدمات، وخاصة موضوع النظافة في مناطق البلدية، وأبرز المشاريع فيها، حيث استعرض رئيس البلدية أبرز المشكلات التي تواجههم.

كما تفقد المصري بلدية رحاب، والتقى رئيس البلدية، أكرم الحراحشة، وتجول في أقسام البلدية لمتابعة سير الخدمات، مؤكدا المصري ضرورة الاهتمام في المسار السياحي، نظرا لما تحتويه من مواقع أثرية ودينية مهمة