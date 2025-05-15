درجات الحرارة تلامس الـ40 في عمّان السبت

وطنا اليوم:من المتوقع أن تلامس درجات الحرارة في العاصمة عمّان الـ40 درجة مئوية يوم السبت، وأن تتجاوزها في مناطق أخرى لتصل إلى 45 درجة في العقبة والأغوار.

وقالت دائرة الأرصاد الجوية في نشرتها التفصيلية الصادرة ظهر الخميس إنه سيتعمق نهار السبت تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة.

ويكون الطقس جافا ومغبرا وحارا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ليلة السبت / الأحد، يكون الطقس دافئاً بوجه عام ومغبراً خاصة في الأجزاء الجنوبية من المملكة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة.

التحذيرات والتنبيهات ليوم الخميس:

خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الغبار في العديد من المناطق.

تنبيه لمرضى الجهاز التنفسي لأخذ الحيطة والحذر وتجنب الخروج إلا للضرورة وارتداء الكمامة.

تجنّب الخروج خلال أوقات الذروة خاصة في مناطق البادية والأغوار والعقبة، وشرب المياه بكميات مناسبة.

عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة.

درجات الحرارة المتوقعة في المملكة (الصغرى/العظمى) يوم السبت:

المنطقة العظمى الصغرى

شرق عمّان 38 24

غرب عمّان 36 22

المرتفعات الشمالية 32 20

مرتفعات الشراة 33 19

مناطق البادية 42 26

مناطق السهول 39 24

الأغوار الشمالية 42 26

الأغوار الوسطى 43 27

الأغوار الجنوبية 45 31

البحر الميت 43 29

العقبة 45 30