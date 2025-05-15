سموتريتش يدعو إلى تدمير قريتين فلسطينيتين إثر مقتل مستوطنة بالضفة

وطنا اليوم:دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى تدمير قريتي بروقين وكفر الديك الفلسطينيتين، شمالي الضفة، “مثل الشجاعية وتل السلطان في غزة”، بعد مقتل مستوطنة إسرائيلية بإطلاق نار، بحسب تغريدة له على منصة إكس.

وقال سموتريتش، زعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف: “كما دمرنا رفح وخان يونس وغزة، يجب علينا أن ندمر” ما زعم أنها “أوكار الإرهاب في يهودا والسامرة (التسمية التوارتية للضفة)”.

وأضاف: “يجب أن تبدو بروقين وكفر الديك مثل الشجاعية وتل السلطان”.

وتوفيت الإسرائيلية متأثرة بجروح أصابتها في إطلاق نار على سيارتها في الضفة الغربية المحتلة، الأربعاء، في حين تمكن الأطباء من إنقاذ جنينها من خلال عملية قيصرية، على ما أعلن مستشفى بيلنسون، الخميس.

وقال المستشفى الواقع في تل أبيب، في بيان: “بعدما بذل الفريق الطبي قصارى جهده لإنقاذ المرأة المصابة بجروح خطرة في إطلاق نار، أعلنت وفاتها. وأجريت عملية قيصرية لإنقاذ جنينها”.

منذ بدء الحرب في غزة، إثر هجوم حركة “حماس” غير المسبوق في إسرائيل، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ارتفعت وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية بشكل كبير في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.