التربية: مشاريع تكنولوجية متقدمة لتطوير التعليم ودمج الذكاء الاصطناعي في المناهج

وطنا اليوم:أكد مدير إدارة مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات في وزارة التربية والتعليم، الدكتور منيب طاشمان، أن الوزارة تنفذ حزمة من المشاريع التكنولوجية النوعية لتطوير أدوات وأساليب التعليم في الغرف الصفية، ضمن استراتيجية وطنية للتحول الرقمي والدمج بين التعليم الوجاهي والإلكتروني.

الوزارة تعمل حاليًا على توفير خدمة “الواي فاي” للغرف الصفية تدريجيًا، بدءًا من 600 مدرسة مع خطة توسع سنوية تصل إلى 1000 مدرسة

وأوضح طاشمان اليوم الخميس، أن أبرز المشاريع تشمل توفير المنصات التعليمية والمحتوى الإلكتروني التفاعلي، بالإضافة إلى إيصال خدمة الإنترنت إلى الغرف الصفية، مشيرًا إلى أن البنية التحتية الرقمية تشهد تطويرًا مستمرًا لتلبية متطلبات التعليم المتمازج.

وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًا على توفير خدمة “الواي فاي” للغرف الصفية تدريجيًا، بدءًا من 600 مدرسة مع خطة توسع سنوية تصل إلى 1000 مدرسة، بالتعاون مع القطاع الخاص، كما تعمل على تحديث مختبرات الحاسوب البالغ عددها 4600 مختبر في المدارس الحكومية، والتي تضم نحو 75 ألف جهاز حاسوب.

وأشار طاشمان إلى أن المنهاج الجديد سيشمل مادة الحاسوب من الصف الأول حتى الثاني عشر، ما يتطلب تجهيز مختبرات خاصة للمدارس التي لا تتجاوز الصف السادس حاليًا.

وفيما يخص الذكاء الاصطناعي، كشف طاشمان أن وزارة التربية والتعليم تشارك في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي للأعوام 2023 – 2027، من خلال إدماج أدوات الذكاء الاصطناعي في المناهج، واستخدام البيانات في دعم القرار، وتقييم أداء المعلمين بناءً على نتائج الطلبة.

وأوضح أن الوزارة بدأت بتجهيز مراكز امتحانات الثانوية العامة بتقنيات متقدمة تشمل كاميرات مراقبة، وسيرفرات، وأجهزة حفظ الطاقة لضمان استمرارية الامتحانات في حال انقطاع التيار الكهربائي، في إطار خطة لحوسبة الامتحانات تدريجيًا.

وبين أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بأمن البيانات والمعلومات، حيث تم تأسيس قسم مختص بالأمن السيبراني داخل مركز الملكة رانيا، إلى جانب توقيع اتفاقيات مع المركز الوطني للأمن السيبراني، والعمل على إنشاء مركز وطني متخصص بأمن المعلومات في قطاع التعليم.

طاشمان أكد على أن قطاع التعليم يمس كل بيت أردني، ويُعدّ الركيزة الأساسية لمستقبل الأردن، لافتًا إلى أن الوزارة تضم أكثر من 120 ألف موظف وتخدم ما يزيد عن 2.3 مليون طالب في القطاعين العام والخاص.