عمّان الأهلية تشارك بالملتقى التعليمي الرابع حول جودة التعليم ومواءمة سوق العمل

وطنا اليوم:شاركت جامعة عمّان الأهلية في الملتقى التعليمي الرابع في التربية والتعليم والتعليم العالي والتدريب المهني، الذي عُقد تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الأسبق الأستاذ الدكتور عدنان بدران، تحت عنوان: “جودة التعليم ومواءمة سوق العمل: الكمّ والكيف”.

وقد مثّل الجامعة كل من:

•الدكتور ناظم قنديل – رئيس قسم التربية الخاصة

•الدكتور صالح حمّاد – قسم التربية البدنية والصحية

•الطالبة ملك الحوراني – كلية الصيدلة

•الطالبة بانا السعافين – كلية الصيدلة

•الطالب آدم الحديدي – كلية إدارة الضيافة والسياحة

وجاءت هذه المشاركة في إطار حرص الجامعة على التفاعل مع المبادرات الوطنية التي تعنى بتطوير جودة التعليم وتعزيز مواءمته مع متطلبات سوق العمل.