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عمّان الأهلية تشارك بالملتقى التعليمي الرابع حول جودة التعليم ومواءمة سوق العمل

44 ثانية ago
عمّان الأهلية تشارك بالملتقى التعليمي الرابع حول جودة التعليم ومواءمة سوق العمل
وطنا اليوم:شاركت جامعة عمّان الأهلية في الملتقى التعليمي الرابع في التربية والتعليم والتعليم العالي والتدريب المهني، الذي عُقد تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الأسبق الأستاذ الدكتور عدنان بدران، تحت عنوان: “جودة التعليم ومواءمة سوق العمل: الكمّ والكيف”.
وقد مثّل الجامعة كل من:
•الدكتور ناظم قنديل – رئيس قسم التربية الخاصة
•الدكتور صالح حمّاد – قسم التربية البدنية والصحية
•الطالبة ملك الحوراني – كلية الصيدلة
•الطالبة بانا السعافين – كلية الصيدلة
•الطالب آدم الحديدي – كلية إدارة الضيافة والسياحة
وجاءت هذه المشاركة في إطار حرص الجامعة على التفاعل مع المبادرات الوطنية التي تعنى بتطوير جودة التعليم وتعزيز مواءمته مع متطلبات سوق العمل.

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