مستشار خامنئي : مستعدون للتخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب مقابل رفع العقوبات

وطنا اليوم:قال علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي إن بلاده مستعدة للتخلص من مخزوناتها من اليورانيوم مع الولايات المتحدة مقابل رفع العقوبات الاقتصادية، موازاة مع إعراب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وذكر شمخاني في مقابلة مع شبكة “إن بي سي نيوز” الأميركية ونشرت تفاصيلها في وقت مبكر اليوم الخميس أن إيران ستلتزم بعدم تصنيع أسلحة نووية مطلقا، والتخلص من مخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب، والموافقة على تخصيب اليورانيوم فقط إلى المستويات الدنيا اللازمة للاستخدام المدني، والسماح بإشراف مفتشين دوليين على العملية.

وقال شمخاني إن إيران تشترط في المقابل “الرفع الفوري لجميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده”.

الى ذلك قال الرئيس دونالد ترامب، الخميس، “كدنا نخسر الشرق الأوسط بسبب سياسات إدارة جو بايدن”، مشدداً بالقول “سنحمي الشرق الأوسط”. كما أشار بالقول: “أعتقد أننا نقترب جدا من إبرام اتفاق مع إيران”.

تصريحات الرئيس ترامب جاءت خلال زيارته للقوات الأميركية في قاعدة العديد الجوية الواقعة في الصحراء إلى الجنوب الغربي من العاصمة القطرية الدوحة، والتي تستضيف أكبر منشأة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط.

وقال ترامب إن أميركا جادة للغاية في المفاوضات مع إيران بشأن سلام طويل الأمد، مؤكداً أن طهران “وافقت نوعا ما على بنود اتفاق”. وأضاف بالقول: “نريد معالجة مشكلة إيران بطريقة ذكية لكن ليست عنيفة”.