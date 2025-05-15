إنطلاق المؤتمر الدولي الأردني الـ23 لجمعية أمراض وزراعة الكلى

وطنا اليوم:إنطلقت يوم أمس بفندق الشيراتون في عمّان فعاليات المؤتمر الدولي الأردني الـ23 للجمعية الأردنية لأمراض وزراعة الكلى في نقابة الأطباء، بالتعاون مع الجمعية العالمية لأمراض الكلى، والجمعية العربية لأمراض وزرع الكلى.

وقال نقيب الأطباء، الدكتور عيسى الخشاشنة، خلال افتتاحه فعاليات المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام، إن انعقاد مثل هذه الأيام والمؤتمرات العلمية المتخصصة يُعد حدثًا بالغ الأهمية ونشاطًا متميزًا، كونه يتناول تخصصًا طبيًا مهمًا.

وأضاف أن هذا المؤتمر يقدم رؤية عملية في تفعيل مسيرة البحث العلمي، وإيجاد استراتيجيات وقائية فعالة، تسهم في تعزيز صحة الكلى، والوقاية من الفشل الكلوي، وفي زيادة الوصول إلى العلاج الفعال لهذا المرض الصامت، وإيجاد وعي صحي في مواجهته، وتعزيز السياسات الصحية والبحوث العلمية في هذا المجال.

وبيّن أن تخصص أمراض وزراعة الكلى كان له دور بارز في نشأة وتطور مراحل النهضة الطبية في الأردن، فكان لرواد أطباء الكلى بصمات مضيئة في مواكبة التطورات الطبية، خاصة أن القطاع الطبي في المملكة، بفضلهم، كان سبّاقًا في إدخال تقنيات زراعة الكلى على المستوى الإقليمي والدولي، حيث كانت أول عملية زراعة كلى في الأردن والعالم العربي عام 1972.

بدوره، قال رئيس الجمعية الأردنية لأمراض وزرع الكلى، الدكتور خالد زايد، إن الجمعية تسعى، منذ تأسيسها، لمواكبة أية مستجدات واكتشافات تخدم المهنة والأطباء والمرضى، لافتًا إلى أن الجمعية تُقيم مؤتمرًا سنويًا، وتنظم محاضرات دورية، وتشارك في فعاليات عدة لتحقيق الهدف المنشود.

وقال رئيس جمعية الشرق الأوسط لزراعة الأعضاء، الرئيس المنتخب للجمعية العربية لأمراض وزرع الكلى، الدكتور محمد غنيمات: “نكرم خلال هذا المؤتمر أحد أبرز علماء الوطن العربي، وهو الطبيب الأردني الدكتور رياض سعي، الذي كان من الرعيل الأول لأطباء الكلى. فهو مؤسس للجمعيتين الأردنية والعربية لأمراض وزرع الكلى، وله فضل كبير في تدريب الأطباء على مدى أكثر من 40 عامًا”.

وأكد رئيس الجمعية العربية لأمراض وزرع الكلى، الدكتور تركي العتيبي، أن الأردن كان وما يزال حاضنًا للعلم والباحثين عربيًا ودوليًا، وملتقى للحضارات، ومكانًا لاستقطاب المؤتمرات والملتقيات العلمية الدولية والعربية.

من جانبها، قالت رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر، الدكتورة كاتبة الربضي، إن المؤتمر يستضيف أكثر من 50 محاضرًا من 12 دولة عربية وأجنبية، إضافة إلى نخبة من المحاضرين الأردنيين من مختلف المؤسسات الطبية. وأشارت إلى أن برنامج المؤتمر يتضمن 50 محاضرة و9 ورش عمل متخصصة، تتناول أحدث المستجدات العلمية في مجالات أمراض الكلى ومعالجتها.

ويُقام إلى جانب المؤتمر معرض طبي لشركات المعدات والتجهيزات الطبية والأدوية المتعلقة بأمراض وزراعة الكلى