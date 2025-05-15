ضبط 5 اعتداءات على المياه في بيادر وادي السير

وطنا اليوم:نفذت وزارة المياه والري/ سلطة المياه من خلال كوادر وحدة الرقابة الداخلية امس الاربعاء حملة جديدة لضبط وازالة اعتداءات مجددا في منطقة بيادر وادي السير تمثلت 5 اعتداءات منها حفر ابار مخالفة عدد 2 واعتداءات على النبع عدد 3 بمشاركة مديرية المشاغل ومديرية الاحواض المائية بالتعاون مع وزارة الداخلية / متصرفية وادي السير ومديرية الامن العام /مركز امن البيادر وقوات الدرك والادارة الملكية لحماية البيئة من خلال سحب مياه النبع بطريقة مخالفة وتعبئة صهاريج لبيعها ادون مراعاة نوعية وسلامة المياه بطريقة مخالفة .

وفي التفاصيل اكدت سلطة المياه/ الرقابة الداخلية انه واستكمالا لجهود قطاع المياه الرامية الى التصدي الى كافة الاعتداءات في جميع مناطق المملكة وتنفيذا للحملة الوطنية التي تنفذها أجهزة الدولة الهادفة لحماية وتوفير كل قطرة ماء للمواطن الاردني من خلال منع جميع الاعتداءات على مصادر المياه وحفر الابار المخالفة وفصل الخطوط المعتدية على شبكاتها الرئيسية والفرعية وبناء على البحث والتقصي تم اعداد حملة بالتعاون مع وزارة الداخلية /متصرفية وادي السير والامن العام حيث داهمت قوة أمنية الموقع وقامت كوادر سلطة المياه الرقابة ومديرية المشاغل والاحواض وتم ضبط حفر ابار مخالفة تسحب المياه لبيعها بطريقة مخالفة وتم ضبط اعتداء اخر تمثل باعتداء على مبنى على ارض خزينة قام المعتدون باغلاق ابوابه وشبابيكه بالطوب والاسمنت وعمله خزان تجميعي بسعة نحو 300 متر مكعب لتجميع المياه المسحوبة لتعبئة صهاريج مخالفة واعتداءات عدد 2 تقوم بسحب المياه من النبع حيث تم مصادرة المعدات والمضخات واعادة تصويب الوضع واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وبأسماء المخالفين ليتم تحويلها للادعاء العام لاستكمال التحقيق وضبط المخالفين.

وثمنت الوزارة /سلطة المياه جهود وزارة الداخلية والامن العام والدرك والادارة الملكية لحماية البيئة ومركز امن البيادر مؤكدة ان الطواقم الفنية والامنية ستواصل تنظيم حملات لضبط الاعتداءات كافة واعتداءات تعبئة مياه الصهاريج التي تهدد صحة وسلامة المواطنين وتعبئ من المنطقة بطريقة مخالفة ، حيث سيتم حجز اي صهاريج مخالفة وضبط اصحابها وتحويلهم للجهات المسؤولة لاتخاذ العقوبات بحق المخالفين .

وشددت الوزارة على انها ستواصل ملاحقتها بالتعاون كافة الاجهزة الرسمية جميع المعتدين الذين يقومون باستخدام اية مصادر للمياه وبيع المياه دون الحصول على ترخيص من سلطة المياه صونا لحقوق المواطنين وحماية مقدرات المياه داعية الاخوة المواطنين والاخوات الى الابلاغ عن اي عملية بيع مياه بالصهاريج غير المرخص خاصة في مناطق وادي السير كونها غير مطابقة للمواصفة وبالتالي تشكل خطرا على السلامة العامة وصحة المواطنين .