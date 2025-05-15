الصفدي: الاتفاق على معالجة أي ثغرات في آلية التعاون الأردني المصري العراقي

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن الأردن ومصر والعراق متفقون على محاربة الإرهاب، وتنسيق الجهود في مختلف القضايا والفرص المشتركة بين البلدان الثلاثة.

وأضاف الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه المصري والعراقي على هامش القمة الثلاثة التي عقدت في بغداد مساء الأربعاء: “نشكر العراق على استضافة القمة، والجهود المبذولة التي تحاكي قضايانا العربية، وتعكس وحدة موقفنا”.

وأشار الصفدي إلى أنه تم الاتفاق خلال القمة الثلاثية على معالجة أي ثغرات في آلية التعاون الأردني المصري العراقي، فيما يسهم بمصالح البلدان الثلاثة.

وأوضح أن القمة الثلاثية أكدت رفض العدوان الإسرائيلي على غزة، ودعت إلى الوقف الفوري للحرب، ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.

وبين الصفدي: ” ركزنا في الاجتماعات الثلاثية على كيفية تفعيل آلية تحقيق التعاون الأردني العراقي المصري”.

ولفت الصفدي النظر إلى أن القمة بحثت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المنطقة، ومستقبل سوريا، والقضية الفلسطينية.

ودعا الصفدي المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته للحؤول دون موت الناس جوعا؛ بسبب منع إسرائيل دخول المساعدات منذ آذار الماضي، مضيفا: “مستمرون في العمل لحشد الموقف الدولي الذي يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وتنفيذ اتفاقية التبادل”.

ونقل الصفدي تهاني جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، إلى جمهورية العراق الشقيقة باستضافة القمة العربية.

في الشأن السوري، قال الصفدي، إن الأردن يدعم سوريا الشقيقة في عملية إعادة البناء، ويرفض العدوانية الإسرائيلية تجاه سوريا، مؤكدا أن أمن سوريا ركيزة أساسية من أمن المنطقة .

*العراق

من جهته، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين: “بحثنا العلاقات الاقتصادية العراقية الأردنية المصرية في المجالات كافة”.

وأضاف وزير الخارجية العراقي، أن الاجتماعات العراقية الأردنية المصرية بحثت العلاقات الأمنية والعسكرية.

*مصر

وقال وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي: “بحثنا عددا من القضايا على رأسها القضية الفلسطينية”.

وأضاف وزير الخارجية المصري، أنه تم بحث الجهود المبذولة للعودة إلى اتفاق وقف إطلاق نار في غزة، مضيفا: “ندفع باتجاه وقف إطلاق النار، وتنفيذ عملية التبادل بين إسرائيل وحماس”.

وشدد عبدالعاطي على رفض مصر لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.

وعقد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مساء الأربعاء، مباحثات موسّعة في إطار آلية التعاون الثلاثي، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ‬⁩، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، في بغداد.

ويأتي الاجتماع على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ 34.