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روسيا تكشف تشكيلة وفدها لمحادثات إسطنبول من دون بوتين

43 ثانية ago
روسيا تكشف تشكيلة وفدها لمحادثات إسطنبول من دون بوتين

وطنا اليوم _غاب اسم الرئيس فلاديمير بوتين عن الوفد الروسي الذي سيتوجه إلى إسطنبول الخميس لإجراء مباحثات سلام مع أوكرانيا، بحسب القائمة التي نشرها الكرملين ليل الأربعاء.

وسيقود وفد موسكو المستشار الرئاسي فلاديمير ميدينسي، ونائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين، وفق فرانس برس.

 

من جهته أعلن مسؤول أوكراني كبير أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي في طريقه إلى تركيا.

 

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه نظراً لحساسية الوضع: “نحن في الطريق”، حسب رويترز.

 

من جانبه كشف مسؤول أميركي أن الرئيس دونالد ترامب لن يتوجه إلى تركيا للمشاركة في المحادثات الروسية الأوكرانية المقررة الخميس.

 

وكان زيلينسكي قد دعا بوتين للحضور شخصياً إلى اسطنبول، بعدما اقترح الرئيس الروسي إجراء مفاوضات مباشرة بين موسكو وكييف للتوصل إلى تسوية للحرب المستمرة منذ أكثر من 3 أعوام.


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