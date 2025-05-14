الخارجية: جميع الأردنيين في ليبيا بخير

وطنا اليوم _أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، عن قلقها البالغ إزاء التطورات الجارية في دولة ليبيا الشقيقة.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، دعم الأردن المطلق لليبيا الشقيقة وأمنها واستقرارها، داعيًا إلى ضرورة خفض التصعيد في العاصمة الليبية طرابلس، والحفاظ على وحدة الشعب الليبي الشقيق ومقدّراته.

كما أكّد السفير القضاة أن جميع الأردنيين المُقيمين والمتواجدين في ليبيا بخير، مهيبًا بجميع الأردنيين المتواجدين هناك توخّي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مناطق النزاعات، والتواصل مع السفارة الأردنية في تونس ومركز العمليات في الوزارة لطلب المساعدة عبر الأرقام التالية:

الخط الساخن للسفارة الأردنية في تونس:

0021628585111

أو مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة:

0096265501412

00962799562903

00962799562471

00962799562193

أو عبر البريد الإلكتروني لمديرية العمليات: ⁦