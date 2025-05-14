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بلدية إربد تُكرّم ضمن فعاليات أسبوع المرور العربي وتؤكد ريادتها في السلامة المرورية

ساعتين ago
بلدية إربد تُكرّم ضمن فعاليات أسبوع المرور العربي وتؤكد ريادتها في السلامة المرورية

وطنا اليوم_شاركت بلدية إربد الكبرى في احتفال محافظة إربد بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي، تحت الشعار الذي استضافته غرفة تجارة إربد، وحمل عنوان: “تمهل… أمامك حياة”.

 

وشهد الحفل عدداً من الكلمات التي بيّنت أهمية الالتزام بقوانين السير، وإسهامها في التقليل من حوادث الطرق، مع الإشادة باختيار محافظة إربد كأكثر محافظة أردنية التزاماً بقوانين السير وأقلها حوادثاً مرورية. كما قُدِّمت بعض الفقرات الفنية والتمثيلية المستوحاة من المناسبة.

 

وتم خلال الحفل تكريم عدد كبير من الأشخاص الذين كان لهم دور بارز في تنظيم السير في المدينة ونشر التوعية المرورية، وعلى رأسهم بلدية إربد الكبرى ممثلةً برئيسها الدكتور المهندس نبيل الكوفحي، ومديرة مديرية المرور المهندسة لمياء أبو العسل.

 

وجرى على هامش الاحتفال تنظيم حملة توعية من قِبل مديرية شرطة محافظة إربد، تحثّ على الالتزام بقواعد المرور.


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