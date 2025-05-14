مناشدة عاجلة لإنقاذ بيت يافا من مشاريع الصرف الصحي المتعثرة وسط تفاقم الأضرار والمعاناة غرب اربد

وطنا اليوم _ إربد_ محمد ملكاوي_أطلق أهالي قرية بيت يافا، التابعة للواء غرب إربد، مناشدة عاجلة ومؤثرة إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ومعالي وزير الإدارة المحلية، ومعالي وزير المياه والري، وسعادة محافظ إربد رضوان العتوم، للتدخل الفوري وإنهاء ما وصفوه بـ”الكارثة الخدمية” الناتجة عن تعثر مشروع الصرف الصحي في المنطقة، الذي دخل شهره السابع دون إنجاز يُذكر، مخلفًا أضرارًا كبيرة على مختلف الأصعدة.

وأشار المواطنون في مناشدتهم إلى أن القرية تحوّلت إلى ما يشبه “ساحة أشغال مفتوحة”، حيث تنتشر الحفريات العميقة والعشوائية في جميع الشوارع الرئيسية والفرعية، ما جعل التنقل بين الأحياء شبه مستحيل، خصوصًا لكبار السن وطلبة المدارس وسائقي المركبات.

وأكّد الأهالي أن الشوارع أصبحت محفوفة بالمخاطر، إذ سجلت حوادث سقوط وانزلاقات لمواطنين، وتضررت سيارات بشكل شبه يومي نتيجة الحفر غير المردومة ورداءة الطرق.

كما تفاقمت مشاكل تصريف مياه ، مما تسبب بتجمع مستنقعات راكدة، باتت بيئة خصبة للحشرات والأوبئة، وسط غياب واضح لأي رقابة أو إجراءات وقائية.

وأضافوا: “نعيش حياة لا تليق بالبشر، أصوات الآليات متوقفة، والمقاول غائب، والبلدية تكتفي بالوعود، بينما نحن محاصرون بالحفر والغبار والضرر النفسي والمعنوي والجسدي”.

وبيّن الأهالي أن الأعمال بدأت منذ شهور بحفريات الصرف الصحي، لكن سرعان ما توقفت فجأة دون استكمال، ولا توجد أي لوحة مشروع توضح مدة التنفيذ أو الجهة المسؤولة عن المتابعة، ما جعل الأهالي يعيشون في دوامة من الغموض والضياع.

وتابعوا: “تواصلنا مرارًا مع الجهات المختصة في غرب إربد، ولكن لم نجد أي استجابة فعلية، فقط وعود ومماطلة، فيما المعاناة تتضاعف يومًا بعد يوم، وبيوتنا محاطة بالأتربة والأنقاض، وأطفالنا محرومون من اللعب خارجًا، والمرضى يجدون صعوبة في الوصول إلى المراكز الصحية”.

وطالب الأهالي بزيارة ميدانية عاجلة من الجهات الرسمية، وعلى رأسها دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أسوةً بما قام به من زيارات ميدانية سابقة إلى مناطق مثل لواء الكورة، والتي عكست اهتمامه المباشر بقضايا الناس وهمومهم، مطالبين بأن تشمل جولاته الميدانية قرية بيت يافا، للوقوف على حجم الأضرار، ومساءلة الجهات المعنية عن هذا التقصير الواضح والتأخير في إنجاز المشروع.

وختموا مناشدتهم بالقول: “نثق بأن دولة الدكتور جعفر حسان، المعروف بمتابعته الميدانية وسرعة استجابته لمطالب المواطنين، لن يتوانى عن التدخل لحل هذه الأزمة، ورفع الظلم عن أهالي بيت يافا، وإلزام الجهات المقصّرة بإعادة تأهيل الشوارع واستكمال مشروع الصرف الصحي بما يضمن كرامة المواطن وسلامته، ويعيد لحياتنا أبسط مقومات الاستقرار والراحة”.