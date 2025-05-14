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هيئة الإعلام تحجب مواقع إلكترونية تهاجم الأردن ورموزه الوطنية

5 ساعات ago
هيئة الإعلام تحجب مواقع إلكترونية تهاجم الأردن ورموزه الوطنية

وطنا اليوم:قررت هيئة الإعلام حجب مجموعة من المواقع الإلكترونية الأجنبية التي وُصفت بأنها “تبث السموم الإعلامية وتهاجم الأردن ورموزه الوطنية”.
وشملت قائمة الحجب 12 موقعاً، من أبرزها: “ميم مرآتنا”، “رصيف 22″، “Middle East Eye”، “الشعوب”، “عربي 21″، “رصد”، “عربي بوست”، و”صوت الأردن”.
وتأتي هذه الخطوة ضمن اجراءات هيئة الإعلام واستنادا إلى الصلاحيات القانونية الممنوحة لها في إطار “الحفاظ على الأمن الإعلامي الوطني والتصدي لمحاولات التشويش على استقرار الأردن والإساءة لرموزه السياسية والاجتماعية والوطنية


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