2.4 مليون أسرة في الأردن ومتوسط الدخل السنوي يتجاوز 11 ألف دينار

وطنا اليوم:تجاوز عدد الأسر في المملكة العام الماضي 2.4 مليون ، فيما قدر متوسط دخل الاسرة 11242 دينارا بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة.

وقالت الدائرة في بيان لها، اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للأسر الذي يصادف غدًا، إن عدد الأسر الخاصة والجماعية في المملكة ارتفع من 941 ألفًا و467 أسرة، بحسب تعداد السكان والمساكن لعام 2004، إلى مليون و953 ألفًا و194 أسرة، بحسب تعداد عام 2015، بنسبة زيادة بلغت 107 بالمئة، فيما قُدّر عدد الأسر لعام 2024 بـ 2 مليون و433 ألفًا و671 أسرة.

وأشارت إلى ارتفاع عدد الأفراد في الأسر الخاصة من 5 ملايين عام 2004 إلى 9 ملايين عام 2023، ما انعكس على متوسط حجم الأسرة، والمقدَّر بـ 4.8 فرد في عام 2023، حسب بيانات تعداد 2015.

وبيّنت نتائج مسح قوة العمل لعام 2024 أن 20.8 بالمئة من الإناث الأردنيات يرأسن أسرهن، مقابل 79.2 بالمئة لأرباب الأسر الذكور، وأن 76.3 بالمئة من الإناث اللاتي يرأسن أسرهن هن أرامل، تلاهن بفارق كبير المتزوجات بنسبة 9.9 بالمئة، ثم العازبات بنسبة 7.5 بالمئة، فالمطلقات بنسبة 6.0 بالمئة، في حين أن الغالبية العظمى من الذكور الذين يرأسون أسرهم هم من المتزوجين بنسبة بلغت 95.0 بالمئة.

وبحسب البيان، تزداد نسبة الأسر التي ترأسها الإناث في الريف عنها في الحضر، ولم تتأثر المشاركة الاقتصادية للنساء اللاتي يرأسن أسرهن، بل على العكس، كانت أقل بكثير من معدل مشاركة الرجال الذين يرأسون أسرهم (4.8 بالمئة مقابل 54.7 بالمئة) في عام 2022 على التوالي.

ووفق البيان، ارتفعت نسبة الإعالة الاقتصادية، والتي تُحتسب من خلال مسح قوة العمل (العمالة والبطالة)، لتصل إلى 315.9 بالمئة في عام 2023، ما يعني أن كل شخصٍ يشتغل يعيل ثلاثة أشخاصٍ بالإضافة إلى نفسه.

وأظهرت نتائج مسح تكنولوجيا المعلومات في المنازل لعام 2023 أن متوسط إنفاق الأسر الشهري على الهاتف النقال الذكي بلغ 23.3 دينار، و22.2 دينار على الهاتف النقال (ذكي/عادي)، في حين بلغ الإنفاق على الهواتف الثابتة 17.1 دينار.

كما أظهرت نتائج مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2023 أن نسبة امتلاك الأسر للهاتف المحمول والتلفاز بلغت 98 بالمئة على التوالي، بينما بلغت نسبة الأسر التي تمتلك جهاز كمبيوتر 29 بالمئة.

ووفق نتائج مسح نفقات ودخل الأسرة في عام 2017، بلغ متوسط الدخل الجاري السنوي للأسرة 11241.9 دينار، وتبيّن بحسب مصدر الدخل أن أعلى دخل للأسرة جاء من الاستخدام وبلغ 4490.5 دينار، ثم الدخول التحويلية بـ 3813.3 دينار، ومن الإيجارات بـ 1861.5 دينار، في حين بلغ دخل العاملين لحسابهم الخاص 980.3 دينار، ودخل الملكية 94.2 دينار.

وأشار البيان إلى أن نتائج مسح تكنولوجيا المعلومات في المنازل لعام 2023 أظهرت أن 91.2 بالمئة من الأسر تتوفر لديها خدمة الإنترنت في المنزل، و3.8 بالمئة من الأسر تستخدم محطات المعرفة، وعند البحث عن أسباب استخدامها، تبين أن 69.2 بالمئة يستخدمونها للإنترنت، و35.2 بالمئة للتدريب، و11.8 بالمئة لتقديم الطلبات مثل: طلبات الجامعات أو المعونة الوطنية، و13.2 بالمئة للتعليم عن بُعد، أما لاستخدامات الحكومة الإلكترونية فبلغت 9.2 بالمئة.

وبيّن المسح ذاته أن 18.4 بالمئة من الأسر تتعامل مع خدمة البريد الخاص، و5 بالمئة مع خدمة البريد الأردني، وبلغ متوسط إنفاق الأسر الشهري على تلك الخدمات 5 دنانير و23 دينارًا على التوالي