وصول باخرة عملاقة صديقة للبيئة لميناء العقبة

وطنا اليوم:رست على رصيف ميناء العقبة ولأول مرة الباخرة العملاقة “AICC HUANGHU” وهي أحدث باخرة صديقة للبيئة ويبلغ طولها 200م وعرضها 38م تحمل على متنها 7 آلاف سيارة.

وقال مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، محمود خليفات: “هذه هي المرة الأولى التي ترسو فيها باخرة عملاقة صديقة للبيئة في ميناء العقبة، بما تمثله من أهمية استراتيجية لحركة التجارة الإقليمية والعالمية في ظل ما تحققه من وفورات في الوقت والتكلفة واستهلاك الوقود”.

وتعد الباخرة من أوائل بواخر الرورو الصديقة للبيئة، وما تمثله أيضاً من قيمة مضافة للبيئة المستدامة مما يجعلها الخيار الأمثل والأسرع لاستدامة سلاسل الإمداد، حيث باشرت الباخرة في تفريغ حمولتها من السيارات على أرصفة الميناء الجديد.