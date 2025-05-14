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استقبال ترامب في قطر بموكب من الجمال وشاحنات سايبرترك حمراء

14 مايو 2025
استقبال ترامب في قطر بموكب من الجمال وشاحنات سايبرترك حمراء

وطنا اليوم:حظي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيوم ثانٍ من الاحتفالات في وجهته الثانية بجولته في الشرق الأوسط، حيث استمتع بعروض الجمال وشاحنات سايبرترك حمراء لدى وصوله إلى العاصمة القطرية الدوحة.
ويدرك الرئيس، نجم تلفزيون الواقع السابق، تمامًا فخامة الزيارة الرئاسية، وقد بذل مضيفوه القطريون قصارى جهدهم للترحيب به.
واستقبلت عشرات الجمال والخيول العربية الموكب في الديوان الأميري، مقر الأمير.
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وقال ترامب: “أقدر استقبالي بالجمال… هذه أول مرة أشاهد الجمال منذ فترة طويلة، شكرًا لك”. حضر أمير قطر والرئيس عزف النشيدين الوطنيين لكلا البلدين في حفل استقبال رسمي.
وجلس أمير قطر على كراسي فخمة مذهبة في حفل شاي، وأثنى على ضيفه، قائلاً إنه “يشرفني للغاية” و”سعيد للغاية” بزيارة الرئيس، مشيرًا إلى أن ترامب “أول رئيس أمريكي يزور قطر رسميًا – لذا فنحن فخورون جدًا”.
ولفت انضمام مركبة “سايبرترك” (Cybertruck) من شركة “تسلا” (Tesla) إلى أسطول الشرطة القطرية نظر الإعلامية الأميركية لورا إنغراهام خلال زيارتها إلى الدوحة برفقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
إنغراهام كتبت على منصة “إكس” (تويتر سابقا) “شرطة قطر باتت تتنقل الآن بسيارات “سايبرترك” الحمراء من “تسلا”. وسيلة التنقل المستقبلية لإيلون ماسك أصبحت رسميا مركبة الموكب الأمني. حتى الشرطة أصبحت تحب تسلا”.
وقد شُوهدت عدة مركبات من هذا الطراز ترافق الوفد الأمني للرئيس ترامب خلال تنقله من المطار إلى الديوان الأميري، حيث التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء.
وبانضمامها إلى الأسطول القطري، تدخل “سايبرترك” قائمة محدودة من أجهزة الشرطة حول العالم التي اعتمدتها، ومنها شرطة لاس فيغاس بولاية نيفادا، وشرطة مدينة إيرفين في ولاية كاليفورنيا.
وقد طُرحت “سايبرترك” في الأسواق الأميركية أواخر 2023، وتُعد من أبرز السيارات الكهربائية من حيث التصميم والمواصفات، وتتميز المركبة بهيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ بسماكة 3 ملم، يمنحها مقاومة عالية للصدمات والتآكل، ويُقال إنه قادر على تحمل رصاص عيار 9 ملم.
وتصل قدرة سحب السيارة إلى 5 أطنان، ويختلف مدى القيادة بين 400 و800 كيلومتر حسب الطراز، كما تُزوَّد بنظام تعليق هوائي متكيف يمكّن من رفع أو خفض المركبة حسب طبيعة التضاريس، بالإضافة إلى نظام توجيه رباعي العجلات، وزجاج صوتي مقاوم للضوضاء، وشاشة مركزية كبيرة تدعم الاتصال بالإنترنت وتطبيقات تسلا.
ويرتبط هذا الطراز ارتباطا وثيقا بشخصية إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لـ”تسلا”، الذي روّج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ الكشف عنها لأول مرة عام 2019، وتضمنت إستراتيجياته التسويقية إتاحة الحجز المسبق بمبلغ 100 دولار فقط، مما أدى إلى تلقي أكثر من مليوني طلب مسبق، تُقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 130 مليار دولار.


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