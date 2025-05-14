وزير الطاقة: نعمل على مراجعة آلية تسعير المشتقات البترولية

وطنا اليوم:بحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان برئاسة المهندس فاروق الحياري اليوم الأربعاء، مشاريع القطاع البترولي وأمن التزود بالطاقة.

واطلعت اللجنة خلال اجتماعها بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، على تقدم سير العمل في المشاريع والأولويات المشمولة في مبادرة تخفيض تكاليف تزويد الطاقة، ومبادرة تطوير البنية التحتية للطاقة، والمتعلقة بالقطاع البترولي وأمن التزود بالطاقة، والتي تضمنها البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.

وقال الحياري إن تكثيف العمل لاستكمال المشاريع والأولويات، وفقا للبرامج المخطط لها، يعد أمرا في غاية الأهمية، إذ سيسهم في المحافظة على أمن التزود بالطاقة، وتخفيض كلف المشتقات البترولية، وزيادة المخزون، بالإضافة إلى توفير بنية تحتية فاعلة لمناولة المشتقات البترولية عبر موانئ الطاقة في العقبة.

من جانبه، استعرض الخرابشة، الجهود المبذولة والمشاريع التي تعمل عليها الوزارة حاليا، والخاصة بعمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، والعمل على تخفيض تكاليف تزويد المشتقات البترولية من خلال تطوير ميناء الشيخ صباح، وإنشاء وحدة “تغييز شاطئية”، واستئجار وحدة تخزين عائمة، وتطوير ميناء النفط.

وأشار إلى العمل على مراجعة آلية تسعير المشتقات البترولية، للانتقال من تحديد السعر الثابت إلى تحديد السقوف السعرية، إضافة إلى ترخيص شركات تسويقية جديدة، وزيادة السعات التخزينية للمشتقات البترولية، مبينا أن هذه الأولويات والمشاريع ستعزز من أمن التزود بالطاقة.

بدورهم، تحدث الأعيان عن أهمية ودور الأولويات والمشاريع المتعلقة بالقطاع البترولي وأمن التزود بالطاقة، مؤكدين ضرورة الاستمرار بالجهود المبذولة لاستكمال تنفيذ المشاريع المخطط لها من قبل وزارة الطاقة ومؤسسات القطاع، والتي تندرج ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.