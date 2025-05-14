بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

وزير الطاقة: نعمل على مراجعة آلية تسعير المشتقات البترولية

14 مايو 2025
وزير الطاقة: نعمل على مراجعة آلية تسعير المشتقات البترولية

وطنا اليوم:بحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان برئاسة المهندس فاروق الحياري اليوم الأربعاء، مشاريع القطاع البترولي وأمن التزود بالطاقة.
واطلعت اللجنة خلال اجتماعها بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، على تقدم سير العمل في المشاريع والأولويات المشمولة في مبادرة تخفيض تكاليف تزويد الطاقة، ومبادرة تطوير البنية التحتية للطاقة، والمتعلقة بالقطاع البترولي وأمن التزود بالطاقة، والتي تضمنها البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
وقال الحياري إن تكثيف العمل لاستكمال المشاريع والأولويات، وفقا للبرامج المخطط لها، يعد أمرا في غاية الأهمية، إذ سيسهم في المحافظة على أمن التزود بالطاقة، وتخفيض كلف المشتقات البترولية، وزيادة المخزون، بالإضافة إلى توفير بنية تحتية فاعلة لمناولة المشتقات البترولية عبر موانئ الطاقة في العقبة.
من جانبه، استعرض الخرابشة، الجهود المبذولة والمشاريع التي تعمل عليها الوزارة حاليا، والخاصة بعمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، والعمل على تخفيض تكاليف تزويد المشتقات البترولية من خلال تطوير ميناء الشيخ صباح، وإنشاء وحدة “تغييز شاطئية”، واستئجار وحدة تخزين عائمة، وتطوير ميناء النفط.
وأشار إلى العمل على مراجعة آلية تسعير المشتقات البترولية، للانتقال من تحديد السعر الثابت إلى تحديد السقوف السعرية، إضافة إلى ترخيص شركات تسويقية جديدة، وزيادة السعات التخزينية للمشتقات البترولية، مبينا أن هذه الأولويات والمشاريع ستعزز من أمن التزود بالطاقة.
بدورهم، تحدث الأعيان عن أهمية ودور الأولويات والمشاريع المتعلقة بالقطاع البترولي وأمن التزود بالطاقة، مؤكدين ضرورة الاستمرار بالجهود المبذولة لاستكمال تنفيذ المشاريع المخطط لها من قبل وزارة الطاقة ومؤسسات القطاع، والتي تندرج ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:07

الشرع : لن انسى ترحيب الملك عبدالله ومواقف الأردن بالقضايا الساخنة

23:47

بلدية إربد تُكرّم ضمن فعاليات أسبوع المرور العربي وتؤكد ريادتها في السلامة المرورية

22:28

إعلام عبري: مفاوضات الدوحة تمر بساعات حاسمة إما توسيع الحرب أو التوصل لاتفاق

21:30

مناشدة عاجلة لإنقاذ بيت يافا من مشاريع الصرف الصحي المتعثرة وسط تفاقم الأضرار والمعاناة غرب اربد

20:46

هيئة الإعلام تحجب مواقع إلكترونية تهاجم الأردن ورموزه الوطنية

20:40

2.4 مليون أسرة في الأردن ومتوسط الدخل السنوي يتجاوز 11 ألف دينار

20:21

وصول باخرة عملاقة صديقة للبيئة لميناء العقبة

20:14

امام وزير التربية..بالفيديو مرشد تربوي في مدرسة زهران يعتدي على طلبة بالضرب: استياء واسع ودعوات للتحقيق

20:13

القوات المسلحة تنفذ عملية إجلاء طبي جديدة لأطفال مرضى بالسرطان من غزة

20:09

رئيس لجنة الشباب في مجلس النواب يلتقي بشباب حزب نماء

20:07

“وطنا اليوم تكشف القصة الكاملة لفيديو متداول لسيدات اعترضن مركبة في إربد”

20:05

الأردن يستهدف تركيب 90 ألف سخان شمسي بحلول 2030 لدعم الطاقة المتجددة

وفيات
وفيات الأربعاء 14-5-2025وفيات الثلاثاء 13-5-2025وفيات الأحد 11-5-2025شكر على تعاز بوفاة المرحوم وليد محمود جاد الله الشرع الحتاملةوفيات الجمعة 9-5-2025