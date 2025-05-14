السفير الأردني وبمشاركة الجغبير يتفقد الجناح الأردني في معرض سعودي فود للتصنيع

وطنا اليوم:تفقد السفير الأردني في المملكة العربية السعودية الدكتور هيثم أبوالفول بمشاركة رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، الجناح الأردني في معرض سعودي فود للتصنيع، في العاصمة السعودية الرياض، والمتخصص بالصناعات الغذائية،/ ويعتبر من المعارض الكبرى المتخصصة بهذا القطاع في الشرق الأوسط.

رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، اشار الى مشاركة 33 شركة أردنية متخصصة في مجال التصنيع الغذائي في هذا المعرض، بتنظيم من جمعية المصدرين الأردنيين، حيث يعتبر السوق السعودي من الأسواق الرئيسية للصادرات الأردنية، مشيرا الى ان مثل هذه المشاركات في المعارض الدولية المتخصصة، تسهم في ترويج المنتجات الأردنية وفتح أسواق جديدة لها، كما ان المشاركة تتيح لممثلي الشركات الصناعية، الاطلاع على أحدث التطورات في مجال تصنيع الغذاء، وخصوصا استخدام التكنولوجيا الحديثة في هذه الصناعات، مشيدا بحرص كادر السفارة الأردنية بالسعودية وعلى رأسه السفير الدكتور هيثم ابوالفول، على متابعة وتسهيل اجراءات مشاركة الشركات الصناعية الأردنية في المعارض التي تقام بالمملكة العربية السعودية.

وأكد الجغبير، انه رغم مشاركة العديد من الدول في هذا المعرض، الا ان الجناح الأردني شهد اقبالا كبيرا من زوار المعرض، الذين ابدوا اعجابهم بالمستوى المتطور والجودة العالية التي وصلتها المنتجات الغذائية الأردنية، والتي شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الاخيرة، حيث تشكل المنشآت العاملة في هذا ال القطاع 15% بالمئة من إجمالي عدد المنشآت الصناعية العاملة في المملكة بعدد يصل إلى 2645 منشأة، وفرت 50 ألف فرصة عمل وبرأسمال مسجل يبلغ 641 مليون دينار وبحجم موجودات ثابتة تقارب ملياري دينار.

من جهته أشاد سفير المملكة الأردنية الهاشمية في السعودية الدكتور هيثم أبوالفول بالتطور الكبير الذي تشهده الصناعة الأردنية، والذي جعلها تجد رواجا كبيرا في الأسواق الدولية المختلفة، ومنها السوق السعودي، مبديا استعداد السفارة للمساعدة في تنظيم مشاركة الصناعيين الأردنيين في الفعاليات المختلفة التي تقام بالسعودية، وكذلك المشاركة في تنظيم ترتيبات زيارة الوفود الاقتصادية الأردنية الى المملكة.

وثمن السفير أبو الفول دور غرفة صناعة الأردن وجمعية المصدرين في الترويج للصناعة الوطنية وتنفيذ النشاطات الترويجية ولا سيما بالسوق السعودية، مؤكدا أهمية صادرات القطاع الصناعي في تحفيز وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

ولفت السفير أبو الفول أهمية المشاركة الأردنية بالمعرض المهم لجهة الصناعات الغذائية كونه يسهل فتح المزيد من النوافذ التسويقية الجديدة بالأسواق الخارجية الحيوية الواعدة اعتماداً على التنافسية الكبيرة وجودة صناعة الغذاء الأردنية