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عمان الأهلية تفوز بالذهب في بطولة الجامعات الأردنية للشطرنج

14 مايو 2025
عمان الأهلية تفوز بالذهب في بطولة الجامعات الأردنية للشطرنج

وطنا اليوم:حققت اللاعبة هدى أحمد عبد الله الجبالي من جامعة عمان الاهلية إنجازًا لافتًا بفوزها بالميدالية الذهبية في منافسات الفردي ضمن بطولة الجامعات الأردنية للشطرنج، التي استضافتها جامعة الشرق الأوسط .
وقدّمت الجبالي أداءً مميزًا طوال مراحل البطولة، لتتوج في النهاية بالمركز الأول وتضيف إنجازًا جديدًا لرصيدها الرياضي، متفوقةً على نخبة من لاعبي ولاعبات الجامعات الأردنية.
ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود الجامعة المتواصلة في دعم الرياضات الجامعية، لا سيما رياضة الشطرنج، كما يعكس هذا الفوز التفوق الرياضي لطلبة الجامعة على المستويين الفردي والجماعي.


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