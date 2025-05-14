70 شهيداً و125 مصاباً بمجازر مروعة لقوات الاحتلال في غزة منذ الفجر

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عن استشهاد 70 فلسطينيا وإصابة 125 آخرين، منذ فجر اليوم الأربعاء، نتيجة للمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في القطاع.

وأوضحت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن العديد من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الشوارع، حيث تعيق الأوضاع الميدانية وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأشارت إلى أن الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي، منذ 7 تشرين الأول 2023، ارتفعت إلى 52928 شهيدا و119846 مصابا.

الى ذلك أكدت حركة حماس، اليوم الأربعاء، أن “قصف المنازل على رؤوس ساكنيها وارتكاب المجازر سلوك وحشي فاشي لن يجلب لرئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو أيا من أشكال النصر”.

وقالت “حماس”، في بيان لها، إن “نتنياهو يسارع لتصعيد العدوان والمجازر في حق المدنيين، بينما يسعى الوسطاء إلى وقف إطلاق النار في القطاع وإنجاز صفقة تبادل”، مشددة على ضرورة أن “يتحرك المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية فورا للضغط بكل الوسائل ووقف حرب الإبادة ضد المدنيين في غزة”.

وأضاف البيان أن “الغارات الوحشية المكثّفة التي يشنها جيش الاحتلال منذ فجر اليوم خصوصاً في شمال قطاع غزة، واستهدفت منازل مأهولة مكتظة بالسكان، وأسفرت عن ارتقاء أكثر من سبعين قتيلا؛ تمثّل إمعاناً في حرب الإبادة ضد المدنيين العزل في القطاع”.

وختمت “حماس” بيانها، بالقول إن “هذه الجرائم الوحشية هي تجاوز صارخ لكل القوانين والمواثيق، وجرائم حرب تتطلب من الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة، التحرك العاجل لوقفها، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمه ضد الإنسانية”.