بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

المحفظة الرقمية “إلي” التابعة للبنك الأردني الكويتي الراعي الذهبي لتحدي إيكر كاسياس 2025

14 مايو 2025
المحفظة الرقمية “إلي” التابعة للبنك الأردني الكويتي الراعي الذهبي لتحدي إيكر كاسياس 2025

وطنا اليوم:أعلن البنك الأردني الكويتي عن رعايته الذهبية لمبادرة تحدي كرة القدم التي أطلقتها أكاديمية “IRIS” بالتعاون مع الأسطورة إيكر كاسياس لعام 2025. وتأتي هذه الرعاية، التي تتم للمرة الأولى تحت مظلة محفظة البنك الرقمية المبتكرة “إيلي”، وللمرة الرابعة تحت اسم البنك، انطلاقاً من التزام البنك بمسؤوليته الاجتماعية ودوره الفاعل في دعم الشباب والرياضة في المملكة.
وقد أقيم التحدي بهدف منح الفرصة للاعبي كرة القدم الشباب من مواليد الأعوام 2012-2014 من مختلف محافظات المملكة لإبراز مواهبهم وتطوير مهاراتهم، حيث شهد التحدي إقبالاً واسعاً، حيث بلغ عدد المسجلين للتجارب أداء ما يقارب 8000 لاعب شاب طموح.
وتضمن برنامج التحدي إجراء تجارب أداء مكثفة للاعبين الواعدين، بالإضافة إلى زيارات لفروع البنك، إضافة إلى حفل عشاء أقيم يوم 13 أيار الجاري في فندق الريتز كارلتون. كما شهدت فعاليات التحدي اختيار نخبة من اللاعبين المتميزين لتمثيل الأردن في بطولة ستقام في إسبانيا لاحقاً.
ويؤكد البنك الأردني الكويتي من خلال هذه الرعاية على أهمية الاستثمار في الطاقات الشبابية ودعم الأنشطة الرياضية التي تساهم في بناء جيل واعد وتعزيز مكانة الأردن على الخارطة الرياضية. كما تعكس هذه المبادرة حرص البنك على تقديم قيمة مضافة للمجتمع من خلال مبادرات نوعية وشراكات استراتيجية تخدم مختلف فئات المجتمع


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:07

الشرع : لن انسى ترحيب الملك عبدالله ومواقف الأردن بالقضايا الساخنة

23:47

بلدية إربد تُكرّم ضمن فعاليات أسبوع المرور العربي وتؤكد ريادتها في السلامة المرورية

22:28

إعلام عبري: مفاوضات الدوحة تمر بساعات حاسمة إما توسيع الحرب أو التوصل لاتفاق

21:30

مناشدة عاجلة لإنقاذ بيت يافا من مشاريع الصرف الصحي المتعثرة وسط تفاقم الأضرار والمعاناة غرب اربد

20:46

هيئة الإعلام تحجب مواقع إلكترونية تهاجم الأردن ورموزه الوطنية

20:40

2.4 مليون أسرة في الأردن ومتوسط الدخل السنوي يتجاوز 11 ألف دينار

20:21

وصول باخرة عملاقة صديقة للبيئة لميناء العقبة

20:14

امام وزير التربية..بالفيديو مرشد تربوي في مدرسة زهران يعتدي على طلبة بالضرب: استياء واسع ودعوات للتحقيق

20:13

القوات المسلحة تنفذ عملية إجلاء طبي جديدة لأطفال مرضى بالسرطان من غزة

20:09

رئيس لجنة الشباب في مجلس النواب يلتقي بشباب حزب نماء

20:07

“وطنا اليوم تكشف القصة الكاملة لفيديو متداول لسيدات اعترضن مركبة في إربد”

20:05

الأردن يستهدف تركيب 90 ألف سخان شمسي بحلول 2030 لدعم الطاقة المتجددة

وفيات
وفيات الأربعاء 14-5-2025وفيات الثلاثاء 13-5-2025وفيات الأحد 11-5-2025شكر على تعاز بوفاة المرحوم وليد محمود جاد الله الشرع الحتاملةوفيات الجمعة 9-5-2025