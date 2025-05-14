المحفظة الرقمية “إلي” التابعة للبنك الأردني الكويتي الراعي الذهبي لتحدي إيكر كاسياس 2025

وطنا اليوم:أعلن البنك الأردني الكويتي عن رعايته الذهبية لمبادرة تحدي كرة القدم التي أطلقتها أكاديمية “IRIS” بالتعاون مع الأسطورة إيكر كاسياس لعام 2025. وتأتي هذه الرعاية، التي تتم للمرة الأولى تحت مظلة محفظة البنك الرقمية المبتكرة “إيلي”، وللمرة الرابعة تحت اسم البنك، انطلاقاً من التزام البنك بمسؤوليته الاجتماعية ودوره الفاعل في دعم الشباب والرياضة في المملكة.

وقد أقيم التحدي بهدف منح الفرصة للاعبي كرة القدم الشباب من مواليد الأعوام 2012-2014 من مختلف محافظات المملكة لإبراز مواهبهم وتطوير مهاراتهم، حيث شهد التحدي إقبالاً واسعاً، حيث بلغ عدد المسجلين للتجارب أداء ما يقارب 8000 لاعب شاب طموح.

وتضمن برنامج التحدي إجراء تجارب أداء مكثفة للاعبين الواعدين، بالإضافة إلى زيارات لفروع البنك، إضافة إلى حفل عشاء أقيم يوم 13 أيار الجاري في فندق الريتز كارلتون. كما شهدت فعاليات التحدي اختيار نخبة من اللاعبين المتميزين لتمثيل الأردن في بطولة ستقام في إسبانيا لاحقاً.

ويؤكد البنك الأردني الكويتي من خلال هذه الرعاية على أهمية الاستثمار في الطاقات الشبابية ودعم الأنشطة الرياضية التي تساهم في بناء جيل واعد وتعزيز مكانة الأردن على الخارطة الرياضية. كما تعكس هذه المبادرة حرص البنك على تقديم قيمة مضافة للمجتمع من خلال مبادرات نوعية وشراكات استراتيجية تخدم مختلف فئات المجتمع