تسوية 803 قضايا عالقة بين مكلفين وضريبة الدخل والمبيعات

وطنا اليوم:قرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور جعفر حسان رئيس الوزراء الموافقة على تسوية 803 قضايا عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

ويأتي هذا القرار استمرارا لنهج الحكومة بتخفيف الأعباء عن الأنشطة الاقتصادية والمستثمرين والمكلفين والمواطنين، وتحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال، ومساعدة المكلفين على تسوية أوضاعهم الضريبية